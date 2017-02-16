Kiprianu yabancı elçileri bilgilendirdi

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun, Güney Kıbrıs’ta bulunan yabancı büyükelçiler ve diplomatik misyon temsilcilerine, Kıbrıs sorununa ilişkin olarak bilgi verdiği belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazetelere göre, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Güney Lefkoşa’daki bir otelde, yabancı büyükelçilere ve diplomatik misyon temsilcilerine, AKEL’in Kıbrıs sorununa ilişkin tezlerini aktardı.

Kiprianu, Türkiye’ye yönelik “nüfuzlarını” kullanmaları için de uluslararası toplumdan yardım istedi.

Kiprianu açıklamasında Güvenlik başlığına ilişkin anahtarın Ankara’da olduğunu savundu ve Akıncı ile Anastasiadis arasında hemen hemen iki yılda devam eden müzakerelere de ileriye dönük adımların atıldığını ancak temel konulardaki anlaşmazlıkların var olmaya devam ettiğini belirtti.

En iyi sürecin, ilk önce Toprak konusu da dahil olmak üzere tüm iç boyutlarda anlaşma huzmesine yaklaşılması ve bunun akabinde, “Kıbrıs Cumhuriyeti’”nin, iki toplumun, garantör ülkelerin, geriye kalan diğer Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ile AB’nin katılımıyla Güvenlik konusunda uluslararası konferansın yapılması şeklinde olduğunu inanmaya devam ettiklerini belirten Kiprianu, Güvenlik konusuna ilişkin olarak “bunun için ön hazırlık yapılması ve uluslararası konferansın tamamıyla en son aşamada gerçekleştirilmesi mümkün olabilirdi” şeklinde ifade de kullandı.

Kiprianu, iki liderin bu süreç konusunda uzlaşma sağladığı ve ortaya çıkacak olası sorunları hesaba kattığı bir durumda AKEL’in ciddi ve sorumlu bir parti olarak bunu destekleme kararı aldığını ifade etti.