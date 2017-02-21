Kirayı ödemediği için ev arkadaşını gazla zehirlemeye çalıştı

Gönyeli’de dün B.S.E.(E-23) kira parasını ödemediği için ev arkadaşı Ahmet Cin’i, gazla zehirlemeye çalıştı.

Polis Basın Bülteni’ne göre dün yaşanan olayda, B.S.E, ev arkadaşı Cin yatak odasında uyuduğu sırada, mutfak tüp gazının hortumunu yatak odası kapısının altına yerleştirdi ve odaya gaz verdi.

Ahmet Cin’in, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisini müteakip taburcu olduğu, bahse konu kişinin ise tutuklandığı bildirildi.