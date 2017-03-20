Kırmızı ışıkta durmadı, dehşet saçtı

Murat Aslan

Girne-Alsancak çevre yolunda önceki gece meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, Girne-Alsancak çevre yolunun 2-3 kilometreleri arasında saat 00.10 raddelerinde meydana geldi.

Lefke’de sakin 19 yaşındaki Jiyan Edemen, yönetimindeki LT 734 Z plakalı Volkvagen Polo marka kiralık salon araçla doğu istikametine doğru seyrederken, kırmızı ışık yandığı halde aşırı sürat ve dikkatsizce seyretmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelen ve tarafında yeşil ışık yandığı için yolun kuzey kısmında bulunan Su Kemerleri sokağına dönüşe geçen Girne’de sakin 41 yaşındaki Ömer Akkoyun yönetimindeki LY 603 plakalı Renault marka salon aracın önünü tıkayıp çarpıştı.

Kaza sonucu LT 734 Z plakalı araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Gönyeli’de sakin19 yaşındaki Mazlum Güneş yaralanarak kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastahanesi’nde müşahede altına alındı.