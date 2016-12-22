Lefkoşa11 °C
  • 2016 yılının drone’larla çekilmiş en iyi fotoğrafları
  • Kıbrıs Sağlıklı Yaşam Platformu
  • 2016 senesinin en popüler yabancı filmleri
  • Victoria’s Secret 2016 Katalog Çekimleri Büyüledi
  • Efsanenin yeni yüzü: 2017 Lamborghini Aventador S
  • Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta neler var?
  • 2017 Mercedes-Benz E-Class Coupe
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. YAŞAM

  3. Kırmızı şarap kasları koruyor
Kırmızı şarap kasları koruyor

Kırmızı şarap kasları koruyor

Kanadalı araştırmacılar, bir kadeh kırmızı şarap içmenin sağladığı yararın bir saat spor yapmayla eş değer olabileceğini söyledi

A+A-

Kırmızı üzüm içinde bulunan antioksidan resveratrol maddesinin kas ve kalp fonksiyonlarını geliştirdiğini; gelişme miktarının da bir saat süreyle yapılan egzersizle aynı olduğu belirtildi. Alberta Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen laboratuvar araştırmalarında, kırmızı şarabın fiziksel performansı artırdığı ve kasları güçlendirdiği tespit edildi.

Araştırmacı Jason Dyck, kırmızı üzüm içindeki antioksidan kullanılarak spor etkisi yaratacak bir hap üretilebileceğini söyledi. Dyck, “Bence antioksidan, spor yapmak isteyen ancak engeli olduğu için yapamayan kişiler için yardımcı olacak” dedi. Araştırmacılar kırmızı şarabın kas güçlendirmek haricide; hafızayı da güçlendirdiğini, kanser riskini azalttığını ve katarakt gelişimini engellediğini de söyledi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.