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Kış ortasında evsiz kaldılar

Kış ortasında evsiz kaldılar

Lefkoşa’da kaporta atölyesinin arkasında bulunan işçi odasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

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Suna Erden

Lefkoşa’da dün akşam Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren kaporta atölyesinin arkasında bulunan işçi odasında yangın çıktı. Saat 18.45 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu odada bulunan tüm eşyalar yanarak küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangına işçi odasında bulunan odun sobasından halıya düşen kömür parçasının neden olduğu tespit edildi. 

EV YANARAK KÜLE DÖNDÜ 

Lefkoşa’da akşam saatlerinde Mustafa Çapur’un eşi ve üç çocuğuyla birlikte kaldığı işçi evinde yangın çıktı. Soba’dan düşen kömür parçasının neden olduğu yangın sonucu işçi evi yanarak küle döndü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Çapur’un 2 ile 10 yaşları arasında olan üç çocuğu Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Çocukların durumun iyi olduğu öğrenilirken, kış ortasında evsiz kalan Çapur ailesinin çaresizliği gözler önüne serildi.

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