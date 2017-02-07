Kışın cildinizi yenileyin!

Fraksiyonel lazerlerin günümüzde cilt gençleştirme, leke tedavisi ve kırışıklık tedavilerindeki en yeni yöntem olduğun udile getiren Bihter Fidangül, “Fraksiyonel Lazer, ciltteki kollajeni ve epiteli yenilemeye yönelik geliştirilmiş bir lazer sistemidir. Kontrollü hasarlama ( mozaikleme ) mekanizması sayesinde, yara izlerinin küçülmesine, düzleşmesine ve çevre doku ile olan uyumuna yardımcı olur” diye konuştu.

Tedavinin ciltteki ilerleyen yaş ile oluşan leke, kırışıklık ve izler tedavilerinde uygulandığını söyleyen Bihter Fidangül, “Fraksiyonel lazerler günümüzde cilt gençleştirme, leke tedavisi ve kırışıklık tedavilerindeki en yeni yöntemdir.

YARA İZLERİNİZİ DERT ETMEYİN

Fraksiyonel Lazer, ciltteki kollajeni ve epiteli yenilemeye yönelik geliştirilmiş bir lazer sistemidir. Kontrollü hasarlama ( mozaikleme ) mekanizması sayesinde, yara izlerinin küçülmesine, düzleşmesine ve çevre doku ile olan uyumuna yardımcı olur.

Cilt altında bulunan ve cilde esnekliğini, gerginliğini kazandıran kollajen ve elastik lifleri yaşa ve başta ultraviyole ışınları olmak üzere çeşitli faktörlere bağlı olarak kalitesini yitirir. Cilt önce parlaklığını kaybeder, incelir ve soluklaşır. Gerginlik azalırken yerçekimine karşı verdiği savaşı kaybeder ve ciltte sarkmalar meydana gelir. Kullanılan lazer ışığı sayesinde kollajen oluşumu olur ve ciltte düzelme görülür.

Sadece ciltteki suya duyarlı olan Erbium-yag Lazer, ciltte yüzlerce mikrokanal açarak kollajenin bulunduğu tabakada vücudun kendisini onarma ve yara iyileştirme mekanizmalarını tetikleyerek yeni ve kaliteli bir kollajen tabakası oluşturur.

Ciltteki probleme ve hedefe göre belirlenen sayıdaki seanslarda ayıracağınız 15 dakikalık bir işlem süresi ile bu yüksek sonuca ulaşabilirsiniz.” diye konuştu.

"Cilt rengini ve elastikiyetini iyileştirir"

Bihter Fidangül, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Fraksiyonel Lazer 1,3cm2‘lik bir alanda mikron çapında 169 adet lazer ışınını aynı anda atabilen cihazlardır. Lazerin teknik özelliği non-ablatif yani yara oluşturmayan bir lazer olmasıdır. Ciltte sağlam doku içerisinde küçük köprüler bırakarak ve mikroskobik yeni yapılar meydana getirerek cildi gerer, içeriğini düzenler, lekeleri siler veya azaltır. Cilt rengini ve elastikiyetini iyileştirir.

Fraksiyonel lazer tıpkı bir mozaik deseni gibi ciltte, ince sütunlar halinde sorunlu alanları tarar, bu alanlarda karşılaştığı yıpranmış hücre ve kollajeni yok eder. Yok olan kollajenin yerine yeni kollajen oluşumunu sağlar. İşlem sonrası tazelenen kollajen, cilde parlak, yumuşak ve genç bir görünüm kazandırır. Fraksiyonel lazer cildi mozaik deseni gibi etkiler. Fraksiyonel lazer sonrası, cildin gerginliği artar, gözenekleri sıkılaşır. İnce izler büyük oranda kaybolur. Ciltteki renk ve ton farkları azalır.

Güneş lekeleri ve Melasma denen gebelik lekelerini temizler. Yüzdeki yaşlılık lekelerini giderir. Yüzdeki sivilce izleri giderir. Kahverengi lekeleri giderir. Cildin parlaklığını arttırır. Göz çevresindeki ince kırışıklıkları azaltır. Eldeki kırışıklık ve lekeleri azaltır. Göğüs dekoltesindeki leke ve kırışıklıkları azaltır”.