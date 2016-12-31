Eniz Orakcıoğlu

Yeni Bakış’a konuşan Trafikte Kazasız Yaşam Derneği (TRAKAYAD) Başkanı Hüseyin Sevay, Bir seneden fazla bir zaman önce Trafik Güvenliği Eğitimi ile ilgili iki kitabın halen müfredata girmemesinden yakınırken, kitapların nerede olduğunu sorguladı.

Kitaplar teslim edildi

Bir yılı aşkın bir süredir, Trafik Güvenliği Eğitimi ile ilgili iki kitabı Telsim sponsorluğunda bastıklarını belirten Sevay, “Bu kitaplar 900'er kopya olarak bakanlığın levazım ambarına da teslim edildi. 3 yıl önce Trafik güvenliği eğitimi sistemleri ile ilgili araştırmalar yaptık ve bu araştırmalar sonucunda Avustralya sisteminde karar kıldık. Akabinde de izin alınması, TGE kitaplarının çeviri ve adaptasyon çalışmaları ile ilgilendik. Kitaplarla ilgili Öğretmen sendikaları ve Eğitim Bakanlığı ile toplantılar yaparak, Telsim sponsorluğunda kitapları bastık” dedi.

“Kitaplar nerede?”

Sevay, 4 kişilik bir grup olarak Girne, İskele, Güzelyurt, Mağusa ve Lefkoşa’da gönüllü olarak üçer saatten eğitim verdiklerini söyleyerek, “Bu kitapların halen bugün müfredata girmesi için uğraşmaktayız. Kaldı ki Şimdiki Ulaştırma Bakanı Eğitim kitapların müfredata alındığını söylemiş, lakin kitapların nerde olduğunu bile bilmemekle birlikte hala daha müfredata girmeleri için uğraşmaktayız” şeklinde konuştu.

“Önemi bir kez daha ortaya koyuldu”

Sevay, sözlerine şu şekilde devam etti; “Ülkemizde meydana gelen kazalar bizlere bir kez daha Trafik Güvenliği Eğitim kitaplarının müfredata girmesinin önemini bir kez daha göstermiştir. Birçok ölümlü kazanın yaşandığı ülkemizde, son meydana gelen ve genç çocuklarımızın hayatını kaybettiği kaza ile trafik güvenliği bir kez daha sorgulanmıştır. İvedilikle bu kitapların çocuklarımıza okutulması ve bilgilendirilmesi gerekmektedir.”

“Amaç, KKTC eğitim sistemine katkı sağlamak”

TRAKAYAD’ın resmi sitesinde kitaplarla ilgili yer alan bilgi şu şekilde; ““Çocuklar Trafikte” (Trafik Güvenliği Eğitimi Programı) Avustralya’nın Victoria eyaletinde farklı örgütlerin işbirliği ile geliştirilmiş çocukları güvenli ve özgür yol kullanıcıları olmaya hazırlayan değerli bir kaynaktır. Farklı seviyelerde üç kitapçıktan oluşan “Çocuklar Trafikte”, “KKTC eğitim sistemine katkı sağlamak” amacıyla Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikasının desteği ve Telsim’in katkılarıyla, Trafikte Kazasız Yaşam Derneği tarafından, Türkçeye çevrilmiş ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul öğretmenlerine kılavuz kitap olarak dağıtılması uygun görülmüştür.

“Çocuklar Trafikte”, farklı bir ülkeden tercüme yoluyla dilimize kazandırılmış olduğundan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bugünkü yapısıyla tam bir uyum sağlaması mümkün değildir. Bu nedenle öğretmenler kitapçıkları “farklı ve yenilikçi bir bakış açısı” olarak değerlendirmeli, içerdikleri bilgileri ülkemiz şartlarına uyumlu bir şekilde aktarmaya, aktiviteleri yasa ve tüzüklere uygun olarak, prosedürleri aksatmadan uygulamaya azami dikkat göstermelidirler”

“Kimler bu kitapların okutulmasını engelliyor?”

Sevay, sözlerine şu şekilde son verdi; “Bir koca yıldan fazla bir zamandır kim veya kimler bu kitapların okutulmasını engelliyor? Neden biz hala bugünkü Eğitim Bakanlığının Talim Terbiye Dairesi ile görüşüp bu kitapların örgün eğitim sistemimize dahil edilmesi için uğraşıyoruz?”