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Kızgınlığını sokak lambalarından çıkardı

Kızgınlığını sokak lambalarından çıkardı

Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhaneye alınmadığı gerekçesi kumarhanenin dışındaki aydınlatma lambalarını kıran bir kişi tutuklandı.

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Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhaneye alınmadığı gerekçesi kumarhanenin dışındaki aydınlatma lambalarını kıran bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, isminin baş harfleri S.Y. (E-39) olan şahıs, dün gece yarısı Girne'deki bir kumarhaneye alınmayınca kumarhanenin dışındaki 4 aydınlatma sokak lambasını kasten kırdığı gerekçesiyle tutuklandı.

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