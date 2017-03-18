Kızgınlığını sokak lambalarından çıkardı

Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhaneye alınmadığı gerekçesi kumarhanenin dışındaki aydınlatma lambalarını kıran bir kişi tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, isminin baş harfleri S.Y. (E-39) olan şahıs, dün gece yarısı Girne'deki bir kumarhaneye alınmayınca kumarhanenin dışındaki 4 aydınlatma sokak lambasını kasten kırdığı gerekçesiyle tutuklandı.