Lefkoşa19 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Akıllı telefon ve tabletlerdeki gizli tehlike!
  • Yağ yakımını hızlandıran 'metabolizma canavarı' besinler
  • Bahar yorgunluğundan kurtulmak için bunları yapın
  • '5 saniye kuralı'na bilimsel yanıt
  • Yanlış diyet saçı dökebilir
  • Geç saatte yemek yiyip yatmayın
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Kızı çok güzel diye benzinle dökerek yaktı!
Kızı çok güzel diye benzinle dökerek yaktı!

Kızı çok güzel diye benzinle dökerek yaktı!

Avustralya'da bir baba, 3 yaşındaki çocuğunu çok güzel olduğu için benzin döküp yakarak öldürdü.

A+A-

Avustralya'da akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı.  Edward John Herbert isimli bir adam, 3 yaşındaki kızını "çok güzel olduğu için" benzin döküp, yakarak öldürdü. 

Kızın vücudunun yüzde 13'ünün yandığı ve vücudunda ciddi hasarlar oluştuğu belirtildi. 

Avustralya'da mahkemeye çıkan adam suçunu itiraf ederken, adamın alkolik olduğu anlaşıldı. 

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.