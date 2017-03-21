Kızı çok güzel diye benzinle dökerek yaktı!

Avustralya'da akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı. Edward John Herbert isimli bir adam, 3 yaşındaki kızını "çok güzel olduğu için" benzin döküp, yakarak öldürdü.

Kızın vücudunun yüzde 13'ünün yandığı ve vücudunda ciddi hasarlar oluştuğu belirtildi.

Avustralya'da mahkemeye çıkan adam suçunu itiraf ederken, adamın alkolik olduğu anlaşıldı.