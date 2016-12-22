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  3. Kızlarını öpüp intihar saldırısına gönderdi

Kızlarını öpüp intihar saldırısına gönderdi

El Nusra'lı bir cihatçının, iki kız çocuğunu canlı bomba olarak Şam'a gönderdiği ortaya çıktı.

İnanılmaz görüntüler, Suriye'nin başkenti Şam'dan. Annesi ve babası tarafından öpülen kız çocuğu, birazdan kendini patlatacak.

İntihar saldırısına gönderilmeden önce ailesiyle vedalaşan kızın bulunduğu video, dünya medyasında yankı buldu.

Görüntülerde, yedi yaşındaki kız çocuğunun yanında sekiz yaşındaki ablası da var. Anne kızlarına sarılıp öperken baba videoya çekiyor ve annenin 7 yaşındaki İslam adlı kızına hoşçakal dediğini anlatıyor.

Kızlarının düşmanları yeneceğini dile getiren babanın ardından anne de küçük kızlarını cihada gönderdiğini söylüyor.

Kısa süre sonra başkent Şam'daki polis noktasına üstündeki bombayla giden küçük kız, kendini havaya uçurdu. Saldırıda üç polis yaralandı

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