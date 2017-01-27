KKTC Dışişleri: "İki tarafa eşit muamele yapılmazsa çözüm mümkün değil"

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletle Güvenlik Konseyinin, Kıbrıs’taki bir tarafa devlet veya hükümet, diğerine ise toplum muamelesi yapmaya devam edildiği sürece, adada kabul edilebilir bir anlaşmaya varılmasının mümkün olmadığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin, Ada’daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün görev süresini 31 Temmuz 2017 tarihine kadar uzatan kararıyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, kararda, “Kıbrıs Cumhuriyeti ve Hükümeti”ne atıf yapılmasının Ada’daki gerçekleri yansıtmadığı ve Kıbrıs Türk tarafı açısından kabul edilebilir olmadığı kaydedildi; Rum Yönetimi’nin Ada’nın kuzeyinde hiçbir otoritesi bulunmadığı, Kuzey Kıbrıs’taki tek yetkili otoritenin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarının olduğu ve Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türkleri hiçbir şekilde temsil etmediği belirtildi.

GÜVENLİK KONSEYİNE ÇAĞRI

Sergilenmekte olan “yanlı ve yanlış tutumun” sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne çağrı yapılan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Kıbrıs’taki iki eşit taraftan birine devlet veya hükümet, diğerine ise toplum muamelesi yapılmaya devam edildiği sürece Ada’da kabul edilebilir adil ve kalıcı bir anlaşmaya varılması mümkün olmayacaktır” denildi.

KONFERANSIN RUM-YUNAN TUTUMU YÜZÜNDEN DAĞILDIĞI KAYDA GEÇİLMEDİ

Kararda, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum Liderlerin müzakere sürecine bağlılıklarını ifade eden 14 Eylül 2016 tarihli ortak açıklamaya yer verildiği, Ocak 2017’de Birleşmiş Milletler nezdinde 5 tarafın katılımıyla Cenevre’de yer alan Kıbrıs Konferansında katılımcıların çözüme yönelik hedeflerinin takdirle karşılandığı kaydedilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

“2016 yılı sonuna kadar bir çözüme ulaşılması yönünde Liderler tarafından beyan edilen ortak niyet göz ardı edilmekte, Rum tarafının talebi doğrultusunda Konferansın Ocak 2017’ye ertelendiği ve Konferans’ın Rum-Yunan taraflarının tutumu nedeniyle bir günde dağılmak durumunda kaldığı kayda geçirilmemektedir.”

TELKİNDE BULUNULMASI GEREKEN TARAF RUM TARAFIDIR

Kararda uluslararası toplumun müzakerelere önem verdiği, müzakerelerin yoğunlaştırılması yönünde genel bir çağrı yapıldığı kaydedilen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Kıbrıs Türk tarafı bu yönde üzerine düşeni yapmıştır. Gerek Mont Pèlerin gerekse Cenevre’de yapılan zirvelerden de görüleceği üzere, Kıbrıs Türk tarafı süreci nihayete erdirme adına müzakerelerin Ocak 2017’ye taşmasına müsamaha göstermiştir. Hal böyle iken, bu konuda telkinde bulunulması gereken taraf özellikle Kıbrıs Rum tarafıdır” denildi.

GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER

Bakanlık açılmasında, bir önceki kararda olduğu gibi, kararda henüz hayata geçmemiş askeri güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi çağrısı bulunurken, sivil halkların günlük hayatını kolaylaştıracak güven artırıcı önlemlerin Rum tarafının gerekli adımları atmaması nedeniyle hayata geçirilmediği hususuna yer verilmediğinin altı çizildi.

TÜRK TARAFININ ÖNERİSİ BAKİDİR

Mayınların temizlenmesi konusunda da çağrı yapıldığı kaydedilen açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının Rum tarafıyla işbirliği yapılarak tüm mayınların temizlenmesi yönündeki önerisinin baki olduğu ancak önerinin karşı taraftan yanıtsız bırakıldığının hatırlanması gerektiği ifade edildi.

KISITLAMALARDAN ENDİŞE OLARAK BAHSEDİLİYOR

Kararda, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile ilgili son raporunun memnuniyetle karşılandığı belirtilen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, “Kıbrıs Türk halkı üzerindeki izolasyondan yalnızca Kıbrıslı Türklerin bir endişesi olarak bahsedilmesine ilişkin hususlar BM nezdinde yeniden kayda geçirilmiştir. Kıbrıs Türk halkının günlük hayatını ciddi şekilde etkileyen kısıtlamalardan sadece bir endişe olarak bahsedilmeye devam edilmesi Kıbrıs Türk halkı tarafından kaygı ile karşılanmaktadır” denildi.

Açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının izlemekte olduğu yapıcı tutumun BM Güvenlik Konseyi kararlarına yansıtılması ve uzun yıllardır haksızca dünya arenasından koparılan Kıbrıs Türk halkının hak ettiği konuma getirilmesi yönünde tavır sergilenmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, “Müzakere sürecinin halihazırda 2017 yılına sarkmış olduğu gerçeği ışığında, BM Güvenlik Konseyi’nin, çözüm sürecinin ilanihaye devam edemeyeceğine vurgu yapmasının, hem sürece ivme kazandırma hem de tüm ilgili taraflarca belirsizlik teşkil eden çözümsüzlüğün ortadan kalkması gerekliliğini hatırlatma açısından, büyük önemi haiz olduğu yönündeki görüşümüzü korumaktayız” denildi.