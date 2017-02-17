KKTC, Dünya Turizm Forumu’nda temsil ediliyor

İstanbul’da dün başlayan Dünya Turizm Forumu’nda KKTC de temsil ediliyor.

Dünya turizmine yön verenlerin bir araya geldiği "Dünya Turizm Forumu/World Tourism Forum Global Meeting" İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılıyor. Etkinlik yarın tamamlanacak.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Dünya Turizm Forumu/World Tourism Forum kapsamında gerçekleşen ve 25 ülkenin bakan, bakan yardımcısı ve müsteşarları seviyesinde katıldığı toplantıda, KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı da temsil edildi.

20 ÜLKEDEN 150 KONUŞMACI

Dünya turizmine yön veren şirketlerin yöneticileri, sektör yatırımcıları, kamu kuruluşları, akademisyenler, teknoloji uzmanları, siyasi otoriteler, sivil toplum kuruluşları ve dünyanın turizm otoritelerinin de aralarında olduğu 20 ülkeden 150' ye yakın konuşmacının katıldığı forumda turizm politikalarının siyasete etkileri, turizm pazarlaması ve global tanıtma stratejileri, alternatif turizm trendlerinin görüşüleceği paneller yarın sona erecek.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen ve üst düzey temsiliyetle gerçekleşen ve “dünya turizminin Davos’u” olarak nitelenen foruma Azerbaycan, Somali, Mozambik, Pakistan, Tayvan, Kazakistan, Kamboçya, Filipinler, Gana, Makedonya, Benin, Özbekistan, Zimbabve, Ukrayna’nın da aralarında bulunduğu 25 ülke katılıyor.

Forumun bu yılki konsepti, "Bariyer olarak sınırlar: Sorunsuz ve Güvenli Seyahat" olarak belirlendi.

Üç günlük forum boyunca, "Turizm Endüstrisinde Girişimcilik", "Tatilde Alışveriş", "Sağlık Turizminin Geleceği", "Dünyaca Ünlü İsimlerin Gezi Hikayeleri", "Düğün Turizmi", "Keşfedilmemiş Rotalar", "Uluslararası Spor Organizasyonları", "Turizmde Sosyal Medyanın Yükselişi", "Gastronomi Turizmi" ve "Gezi Fotoğrafçılığı" gibi en son eğilimleri yakalayan onlarca konu başlığında, alanın en etkin isimlerinin yapacağı konuşmalarla, katılımcıların yol haritalarına yenilikler katmak hedefleniyor.

Forumda ayrıca turizmin en iyileri, 35 dalda verilecek "Dünya Turizm Ödülleri"nin sahibi olacak.