KKTC “FETÖ olan” ülkeler listesinde

KKTC’de “FETÖ” okulu olduğu ve bu okulların Türkiye Maarif Vakfı’na devrine ilişkin KKTC hükümeti yetkilileri ile görüşmeler yapıldığına ilişkin Havadis’in “Eğitimde FETÖ” şüphesi başlıklı haberi, Anadolu Ajansı’nın dün yayınladığı “FETÖ’nün yurtdışı okulları yakın markajda” başlıklı haberi ile bir kez daha doğrulandı.

Anadolu Ajansı (AA), FETÖ bağlantılı toplam 688 okulun bulunduğu 113 ülkeden 11’indeki okulların Türkiye Maarif Vakfı’na devri için mutabakata varıldığı aralarında KKTC’nin de bulunduğu 17 ülke ile görüşmelerin devam ettiğini yazdı. Haber grafik ile desteklendi.

Türkiye Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ajansa yaptığı açıklamada, Balkanlar, Afrika ve Asya’da görüşmelerin devam ettiği ülkeler bulunduğunu aktardı, bu ülkeler arasına Etiyopya’nın da katıldığını ifade etti. Ajans, grafikle desteklediği haberinde FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfı’na devri için görüşme yapılan 17 ülke arasında KKTC’ye de yer verdi.