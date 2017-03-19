KKTC hükmen yok

Futbolda bölgesel federasyonlar toplantısı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nde yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre toplantıya, TFF adına başkan Yıldırım Demirören, 1. başkan vekili Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyesi Alaattin Aykaç ve genel sekreter Kadir Kardaş katılırken; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Hırvatistan, Makedonya, Karadağ, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Yunanistan futbol federasyonlarının başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel sekreterleri de yer aldı.

Ülke federasyonları ve bir sonraki bölgesel toplantıda resmen yer alma hakkına sahip olacak Kosova Futbol Federasyonu da dahil olmak üzere 14 ülke, UEFA’nın 5 Nisan’da gerçekleştirilecek olağan kongresinde UEFA yönetim kuruluna adaylığını açıklayan Servet Yardımcı’ya destek kararını yazılı olarak karara bağladı.

Toplantıda ayrıca, Arnavutluk Futbol Federasyonu Başkanı Armand Duka’nın da UEFA yönetim kurulu üyesi olmak için adaylığının 14 ülke federasyonu tarafından desteklendiği yazılı olarak ifade edildi.

Web sayfasında duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu Güney Kıbrıs’ta yapılan toplantıya başkan Yıldırım Demirören, 1. başkan vekili Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyesi Alaattin Aykaç ve genel sekreter Kadir Kardaş’in katıldığını resmi web sitesinde de duyurdu. Web sitesinde yayımlanan haberde Servet Yardımcı’nın UEFA yönetim kurulu adaylığını Rum Futbol Federasyonu KOP’un da desteklediği vurgulandı