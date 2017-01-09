KKTC İnsan Hakları Derneği: "Müzakere sürecini desteklemiyoruz"

KKTC İnsan Hakları Derneği Hasan Yılmaz Işık, gelinen aşamada Cenevre’de devam eden görüşme sürecini desteklemediklerini duyurdu.

Hasan Yılmaz Işık, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla Cenevre’ye taşınan görüşme süreciyle ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, gelinen aşamada Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklerin hiçbir talebini kabul etmediğini, Kıbrıs Türk tarafının da Kıbrıs Rumlarının tüm taleplerini kabul edilemez tavizler vererek kabul ettiğini savundu.

“Cenevre zirvesinin Garanti ve İttifak Anlaşmasına son verilmesi hedefleyen bir tuzak olduğunu” söyleyen Işık, dört özgürlük, Avrupa Birliği tarafından kalıcı deregasyon tanınması, dönüşümlü başkanlık konularında Cenevre’ye kesin bir anlaşmazlık içerisinde gidildiğini öne sürdü.

Işık, “Kıbrıs Türk Halkına zoraki olarak Elen hakimiyetinin empoze edilmesini amaçlayan bu siyasi ahlaktan yoksun görüşme sürecine Derneğimiz şiddetle karşıdır” ifadelerini kullandı.