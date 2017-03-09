KKTC “kaçak sanal” bet cenneti

Duygu Alan

KKTC’de bahis sitelerinin internet üzerinde yayın yapmaya başlamasından sonra kayıt dışı kumar ve kaçak bahis siteleri hızla yayıldı.

Spor Dairesi’ne yapılan ihbarlar üzerine yapılan incelemelerde ülke genelinde izinsiz şekilde faaliyet gösterdiği belirlenen 25 kumar ve kaçak bahis sitesi tespit edildi.

Yasadışı faaliyet gösterdiği tespit edilen 25 kumar ve kaçak bahis sitesi, Spor Dairesi yetkililerince polise ihbar edildi. Polis gerekli yasal işlemleri başlattı.

Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu, KKTC’de bet ofisleri ve bahis siteleri hakkında bilgi verdi, KKTC’de yasadışı kumar ve kaçak bahis siteleri hakkında Havadis’in sorularını yanıtladı.

Yasal 5 şirket, 48 ofis var

Spor Dairesi’nin verilerine göre, KKTC’de toplamda yasal 5 bet şirketi var.

Spor Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, “faaliyet gösterebilir” izni verilen bet ofisi sayısı 58. Ancak ülke genelinde bugün faaliyette olan bet ofisi sayısı 48.

Devlet milyonlarca gelir elde ediyor

KKTC’de bet şirketleri işleteceği 10 bet ofisi için devlete 1 milyon Euro işletme imtiyazı ödüyor. Bet şirketlerinin 10’un üzerinde ofis açması için devlete ayrıca para ödemesi gerekiyor.

Buna göre, bet şirketleri, faaliyetlerini yasal olarak yürütmek için, devlete 10 ofise kadar 1 milyon Euro işletme imtiyazı öderken, 10’un üzerinde, 15 ofise kadar her ofis için ekstra 125 bin, 15’in üzerinde her ofis için 150 bin Euro da ekstra işletme imtiyazı ödüyor.

Bet şirketleri, ayrıca ciddi miktarda da vergi ödüyor

Sanal bet 150 bin Euro

KKTC’de yasal olarak faaliyet gösteren bet şirketlerinin ayrıca birer tane de bahis sitesi var. Bet şirketleri, bahis sitelerinin internet üzerinde yayın yapması için de 150 bin Euro işletme imtiyazı ödüyor.

25 kaçak şirket var

Bahis sitelerinin internet üzerinde yayın yapmaya başlamasından sonra legal ve yasal bahis sitelerine ek olarak KKTC’de izinsiz şekilde faaliyet gösteren kumar ve kaçak bahis siteleri de hızla yayıldı.

Spor Dairesi’ne yapılan ihbarlar üzerine şuana kadar 25 kaçak sanal bet şirketi tespit edildi.

Tahminler 25’ten çok daha fazla

KKTC’de izinsiz şekilde faaliyet gösterdiği belirlenen 25 kumar ve kaçak bahis sitesi Spor Dairesi yetkililerince polise ihbar edildi.

Yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis, bu kaçak sanal bet siteleri hakkında yasal işlemleri başlattı.

Kuzey Kıbrıs’ta daha çok sayıda izinsiz şekilde faaliyet gösteren kaçak sanal bet sitesi olduğu tahmin ediliyor.