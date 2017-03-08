KKTC kimlik kartı İstanbul ve Ankara’dan da alınabilecek

KKTC vatandaşları e-kimlik kartı uygulaması kapsamında Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu’na müracaat ederek, KKTC kimlik kartını İstanbul ve Ankara’da alabilecekler.

İçişleri Bakanı Kutlu Evren yaptığı açıklamada, yurt içinde olduğu kadar yurt dışındaki KKTC vatandaşlarının da hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik yürütmüş oldukları projelerde artık sona yanaştıklarını ve projelerin kademe kademe tamamlandığını belirtti.

İstanbul ve Ankara’da bugün itibarı ile hayata geçen E-Kimlik Kartı Başvuru Sistemi’nin İstanbul ve Ankara’da yaşayan KKTC vatandaşlarının hayatını kolaylaştıracağını belirten Evren, projenin Ankara ve İstanbul’da yaşayan vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Evren, İzmir, Mersin, Londra, Berlin, Abu Dabi, Brüksel, Bakü ve Roma’daki Konsolosluk ve Dış Temsilciliklerde de çalışmalara başlandığını, kısa bir süre içerisinde buralarda da E-Kimlik başvurularının alınmaya başlanacağını söyledi.