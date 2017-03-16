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KKTC Merkez Bankası'nda bir ilk!

KKTC Merkez Bankası'nda bir ilk!

KKTC Merkez Bankası Başkanı, tarihte ilk kez “siyasi”, TC Merkez Bankası kökenli olmayan, ve “İslami” temelli katılım bankacılığı uzmanı bir isim oluyor.

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KKTC Merkez Bankası Başkanı, tarihte ilk kez “siyasi”, TC Merkez Bankası kökenli olmayan, ve “İslami” temelli katılım bankacılığı uzmanı bir isim oluyor. Eş zamanlı KKTC Bankacılık Yasası da değişiyor

SİYASİ ATAMA

KKTC Merkez Bankası Başkanlığı’na, Albaraka Türk kökenli, AK Parti döneminde, Vakıflar, Ziraat bankası gibi devlet bankaları yönetimlerinde bulunmuş Mehmet Emin Özcan atandı. Özcan, TC Merkez Bankası geçmişine sahip olmayan ilk KKTC Merkez Bankası Başkanı olacak

YASA DA DEĞİŞİYOR

KKTC Bankacılık (Değişiklik) Yasa Tasarısı ise mecliste görüşülüyor. Yasa, KKTC Merkez Bankası Başkanı’na ciddi yetkiler verirken, “İslami bankacılığın” temelini oluşturan, vatandaşı “kar-zarara” ortak eden, “zararda para ödeme zorunluluğu olmayan” Katılım Bankacılığını da içeriyor

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