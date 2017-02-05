KKTC sahaları tuzaklarla dolu!

Göçmenköy takımının maçlarını oynadığı sahasında hafta geçmiyor ki ciddi bir sakatlık yaşanmasın. Futbol oynamaya müsait olmayan Göçmenköy sahasında hemen her maç bir futbolcu sakatlığı yaşanıyor. Düz olmayan zeminde, çim alanlar da yer yer çukurlar var ve çim bitmeyen bölgeler ile çim olan bölgelerde futbolcular top kontrolü yapmakta bile zorlanıyor.

Dünkü Göçmenköy-Hamitköy maçında bir sakatlık daha yaşandı ancak bu kez sakatlanan futbolcu değil hakem oldu. Maçın tecrübeli yardımcı hakemi Ahmet Özkurtuluş henüz 9uncu dakikada çizgi kenarındaki çukura düştü resmen. Yaklaşık 1 metrekarelik çukur alana basarak düşen ve Ahmet Özsoy’un objektifine yakalanan yardımcı hakem Ahmet Özkurtuluş önce maça devam edemeyeceğini belirtti. Daha sonra orta hakem Fehim Dayı ile konuşan Özkurtuluş biraz zaman geçtikten sonra kendini iyi hissettiğini belirterek maça devam etti ancak koşarken ayağının aksadığı gözlemlendi.

Daha önce de GG forması giyen Hakan Eminoğlu’nun ciddi sakatlık geçirerek aylarca sahalardan uzak kaldığı sahada, Hakan bu kez Hamitköy forması ile dün 80’inci dakikada oyuna dahil oldu. Yeni yeni futbol oynamaya başlayan Hakan’a da tecrübeli yardımcı hakemimiz Ahmet Özkurtuluş’a da geçmiş olsun derken, saha zemininin futbol oynamaya elverişli hale getirilmesi için yetkilileri göreve çağırıyoruz.