KKTC, “Travel EKPO Ankara 2017”de onur konuğu olarak yer alıyor

Kuzey Kıbrıs turizmi, Türkiye’nin başkenti Ankara’da tanıtılıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Ankara’da düzenlenen “Travel Expo Ankara 2017 Fuarı”nda, “Onur Konuğu” olarak yerini aldı. Fuar kapsamında “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Tanıtım Günleri” de yapılıyor.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 7 ülkeden 42 şehir ve 220 katılımcının yer aldığı Fuar, 26 Mart Pazar günü sona erecek. “Travel Expo Ankara Fuarı”, Ankara ATO Congresium Fuar ve Kongre Merkezi’nde yer alıyor.

KKTC, 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulan fuarda, “Melandra Kıbrıs Evi” canlandırmasıyla 297 metrekarelik stantla yerini aldı.

Fuarın açılışında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Halk Dansları Topluluğu ve Kemal Deveci Kaval Dinletisi gerçekleştirildi.

Fuarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden; Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği, Kıbrıs Türk Rehberler Birliği, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği, Karpaz Eko Turizm Derneği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanatkarlar Odası, Devlet Planlama Örgütü, Akdeniz Natura Eco Agro Turizm Derneği, Sağlık Turizmi Konseyi, üniversiteler, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, sanayiciler, Mormenekşe Kadınlar Birliği ve Pergama Kültür ve Sanat Derneği yer alıyor.

İlk kez Kıbrıs’a özgü ürünlerin satışının da yapıldığı fuarda, Kıbrıs kültürü ve Kıbrıs lezzetleri de tanıtılıyor. KKTC, kendine ayrılan alanda kurduğu mutfakta pişirdiği yiyecekleri ve Kıbrıs’a özgü tatları fuar ziyaretçilerine ikram ediyor.

Açıklamaya göre, KKTC Ankara Büyükelçisi Fazıl Can Korkut da KKTC standını ziyaret etti. Korkut, burada yaptığı açıklamada, KKTC’nin Travel Expo Ankara 2017 etkinliğinde “onur konuğu” olarak bulunmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Turizmin ülkenin iki lokomotif sektöründen biri olduğunu kaydeden Korkut, fuarı dolaştığını ve KKTC standının etkinlikte özenli ve canlı bir şekilde yer aldığını kaydetti.

Turizm ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel de, fuara katılan herkesin bir bütünlük içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmini tanıttıklarını vurguladı.

Ülkenin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını, kendi içerisinde barındırdığı kültürel varlıkları ile de anılması gerektiğini dile getiren Esenyel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni, tarihi ve kültürel güzellikleriyle bir bütün içinde Türk insanına yansıtmak istediklerini kaydetti.

Yapılan tanıtım etkinlikleri ile “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni görmeyenlerin görmelerini sağlanmaya çalıştıklarını” ifade eden Esenyel, bakanlık olarak üzerinde durdukları en önemli konulardan birinin de; dış dünyada tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yaparken, “ana pazar olan Türkiye’ye de Kuzey Kıbrıs’ın güzelliklerin taşımak” olduğunu söyledi.

Açıklamada, KKTC standını; Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan’ın da ziyaret ettiği belirtildi.