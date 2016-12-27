KKTC Üniversiteleri “EDUCATURK” fuarında tanıtıldı

Mersin ve Adana’da dört gün süren “Educaturk Yüksek Öğrenim Günleri” Fuarı’nda, Türkiye ve KKTC üniversiteleri tanıtıldı.

KKTC Mersin Konsolosluğu Eğitim ve Kültür Ataşeliği de fuarda kendi standını açarak KKTC’deki üniversiteler hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

KKTC Mersin Konsolosluğu’ndan verilen bilgiye göre, Fuarın açılışını Mersin il protokolü ile birlikte KKTC Mersin Konsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu yaptı.

Üniversitelerin tanıtıldığı fuarda Mersin Konsolosluğu Eğitim ve Kültür Ataşesi Yusuf İnanıroğlu KKTC’deki 14 üniversiteyi tanıtarak fuarda stant açan KKTC üniversitelerine destek verdi.

Mersin ve Adana’daki il protokolünün ziyaret ettiği standın rehber öğretmenler ile çok sayıda öğrencinin yoğun ilgisini gördüğü bildirildi.

Ataşe Yusuf İnanıroğlu öğrencilerin KKTC üniversiteleri hakkındaki görüş ve düşüncelerini dinleyerek sorularını yanıtladı. Öğrenciler hayat pahalılığı, bursların kesilmesi ve özellikle başkent Lefkoşa’da yurtların yetersizliği konularına değinerek buraya Kredi Yurtlar Kurumu yurdu yapılmasını talep etti.

İNANIROĞLU

Ataşe İnanıroğlu, Fuarda yerel basına verdiği demeçte KKTC’deki üniversitelerin gurur kaynağı olduğunu belirterek, 139 farklı ülkeden 93 bin öğrencinin 14 üniversitede öğrenim gördüğünü ifade etti.

İnanıroğlu, KKTC’nin bir eğitim adası olduğunu, bu bağlamda üniversitelerin ekonomiye ve turizme ivme kazandırdığını kaydetti.

Üniversitelerde öğrenim ücretinin Türkiye’deki birçok özel üniversiteden daha düşük olmasının ve ülkemizin dünyanın en güvenli ülkeler arasında yer almasının öğrencilere fırsat tanıdığına da dikkati çeken İnanıroğlu, çok kültürlü bir yaşam tarzının sunulduğu KKTC üniversitelerini tercih etmeleri konusunda öğrencilere çağrıda bulundu.