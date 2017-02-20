KKTC Yörükler Derneği Başkanlığına Engin Ersoy seçildi.

Derneğin dün gerçekleştirilen 2. Genel Kurul Toplantısında yeni yönetim kurulu belirlendi.

Yönetim Kurulu şöyle oluştu:

“Musa Mitil-Asbaşkan, Mustafa Bayramoğlu-Genel Sekreter, Kadir Uçar-Genel Sekreter Yardımcısı, Emete Gözügüzeli-Kültürel Faaliyetler Sorumlusu, Mehmet Karayılan-Veznedar, Emine Çelikörs Sosyal Faaliyetler Sorumlusu, Gül Ersöz- Lokal Sorumlusu, Arzu Talaykurt- Faal Üye, Fatma Mitil ve Naciye Süzen-Yedek Üyeler”

Diğer organlardaki görev dağılımı ise şöyle: “Mehmet Mitil-Denetleme Kurulu Başkanı, Cemal Özkuyucu ve Erol Ersöz –Üye… Ayhan Mitil-Disiplin Kurulu Başkanı, Tahir Çil, Hayrullah Sülünlü, Yasin Yürütmen, Gönül Süzen-Üye.”