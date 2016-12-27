KKTC’de 2016 böyle geçti

Arzu Köprülü-Tuğçe Ülkü Aydın

KKTC 2016’da Girne-Değirmenlik anayolunda meydana gelen trafik kazasıyla sarsıldı. 2’si öğrenci 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza, Türkiye’de olduğu gibi devam eden yaz saati uygulamasının sorgulanmasına ve sivil toplum örgütlerinin çeşitli protestolarına neden oldu.

Kurak bir yıl geçiren KKTC, çalışmaları yıllardır süren Türkiye’den su getirme projesinin hayata geçmesiyle, ihtiyacı olan suya 2016’da kavuştu. Türkiye’den deniz altından kabloyla elektrik temin edilmesine ilişkin anlaşmaya imza da yine bu yıl atıldı.

Ülkeyi 2016’da derinden etkileyen bir diğer olay ise, bir grup doktorun “hamilelikleri yasal olmayan bir şekilde sonlandırmalarının” tespit edilmesi oldu. 10 haftalıktan büyük hamileliklerin sonlandırılmasının yasak olduğu ülkede 30 haftalık hamilelere müdahale edilmesi ve bebeklerin öldürülmesiyle ilgili 4’ü doktor 6 kişi tutuklandı.

Bütün uyarı ve tedbirlere rağmen iş kazalarında can kaybedilmeye devam edildi. 2016’da tahkikatı yapılan 83 iş kazasında 5 kişi yaşamını yitirdi, 79 kişi de yaralandı.

Trafikte 28 kişinin öldüğü 2015’e göre ölümlü trafik kazaları 2016’da arttı. 2016’da meydana gelen 3 bin 814 trafik kazasında ise 36 kişi hayatını kaybetti.

2016’ya CTP-UBP hükümetiyle başlayan ülke, UBP’li bakanların istifasıyla dağıldı ve UBP-DP hükümeti kuruldu.

Kıbrıs müzakerelerinde yıllarca önemli görevler üstlenen Toparlanıyoruz Hareketi Başkanı Kudret Özersay, 2016’da Halkın Partisi’ni kurdu. TDP’den istifa eden Lefkoşa Milletvekili Mehmet Çakıcı Toplumcu Kurtuluş Partisi’ni, Erhan Arıklı ise Yeniden Doğuş Partisi’ni oluşturdu.

Ülkede pek çok grev ve eylemin yapıldığı 2016’da, sendika ve sivil toplum örgütleri, Türkiye’den getirilecek suyun fiyatı ve dağıtılma şekli, Koordinasyon Ofisi’nin kurulması, yaz saati uygulamasının devamı, ölümlü trafik kazası, kötü anayollar ve benzeri nedenlerle sokaklara çıktı.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, akaryakıt, arpa, süt ve su fiyatlarında düzenleme talebiyle Lefkoşa’da araçlı eylem başlattı. 5 gün süren eylem başkent Lefkoşa’da hayatı felç etti.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yeni asgari ücreti aylık bin 834 TL olarak belirledi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet verecek Onkoloji Merkezi açıldı.

Yine Ekim ayında, Ercan Havalimanı yeni terminal binasının inşaatının başlatılması münasebetiyle, Ercan yeni terminal binası inşaat alanında tören düzenlenerek, temel atıldı.

Kapatılan Kadın Sığınma Evi yerine, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bünyesinde sığınma evi olarak işlev görecek “Kadın Dayanışma Evi” kuruldu.

Aralık ayı ortalarında ise aşırı yağış ve fırtına nedeniyle KKTC’de bir çok bölgede olumsuzluklar yaşandı. Su baskınları yanında Girne Limanı’nda tarihi deniz feneri yıkıldı.