Özlem Çimendal

Merkez Bankası’nın verileri ülkedeki Finans kurallarını da altüst eden ekonomik çatırdamayı ortaya koydu.

Raporda yer alan veriler, KKTC için belli kural ve denge esasına göre ilerlemesi gereken sağlıklı ekonominin tam tersi rakamları ortaya çıkardı.

Ekonomi ve finans otoriteleri ve kuralları çerçevesinde bir ekonomide para arzının artması durumunda, faiz oranı düşerken enflasyon oranının yükseldiği görülür şeklinde tanımlar yapılırken, KKTC’de üçünün de sürekli artış gösterdiği ortaya çıktı.

Finans dengeleri ve kurallarının ters işlediği KKTC’de bu durum, faiz ve pahalılığın sürekli artmasına, işsizliğe ve üretim kapasitesinin yetersiz kullanılmasına yol açtı.

Finans kurallarını da altüst eden ülkedeki ekonomik çatırdamayı Merkez Bankası’nın verileri de ortaya koydu. Raporda yer alan veriler, KKTC için belli kural ve denge esasına göre ilerlemesi gereken sağlıklı ekonominin tam tersi rakamları ortaya çıkardı.

Ülke ekonomisi finans kurallarını da altüst etti

KKTC Merkez Bankası verilerine göre ülke ekonomisi finans kurallarını da altüst ederek ilerlemeye devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre KKTC ekonomisinde para arzı (ekonomide dönen toplam para miktarı) faiz oranı ve enflasyon sürekli artış gösterdi.

KKTC’de her şey artış gösterdi

Ekonomi ve finans otoriteleri tarafından bir ekonomide para arzının artması durumunda, faiz oranı düşerken enflasyon oranının yükseldiği görülür şeklinde tanımlar yapılırken, KKTC’de üçünün de sürekli artış gösterdiği ortaya çıktı. Ülke ekonomisinde para arzı artarken, faiz oranın düşmesi ve enflasyonun artması dengeli bir ekonomi denklemi olarak görülürken, KKTC’de bunun tam tersi gerçekleştiği görüldü.

Para arzı, faiz ve fiyatlar artarken, üretim de azaldı

Para arzının ekonomide azalması durumunda ise faiz oranlarının yükseldiği, fiyatların ve üretimin azaldığı görülürken, KKTC’de bu da olmadı ve hem para arzı arttı, hem faiz oranları arttı hem fiyatlar arttı hem de üretim azaldı.

İşsizlik arttı, üretim kapasitesi yetersiz kaldı

Finans dengelerine ve kurallarına ters işleyişin söz konusu olduğu KKTC’de bu durum işsizliğe ve üretim kapasitesinin yetersiz kullanılmasına da yol açtı.

Nakit para, vadesiz mevduat ve çekler sürekli arttı

KKTC’de nakit para, vadesiz mevduat ve çekler, Eylül 2016 dönemine göre 2016 yılı Aralık ayı sonunda yüzde 12,23 oranında artarak, 3.158 milyon TL seviyesinde 3.544,1 milyon TL’ye yükseldi. Yani nakit para, vadesiz mevduat ve çeklerde 1 yıllık dönemde yüzde 24,74 oranında artış oldu.

Yıllık dönemde yüzde 19,21 arttı

Eylül 2016 sonunda 15.285,2 milyon TL düzeyinde olan nakit para, vadesiz mevduat, çekler, tasarruf ve kısa dönem vadeli mevduatlar ise, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 10,87 oranında artarak 16.946,4 milyon TL’ye yükseldi. Ülke ekonomisindeki para arzı bir yıllık dönemde yüzde 19,21 oranında arttı.

Ekonomik bütün dinamikler arttı

Nakit para, vadesiz mevduat, çekler, tasarruf ve kısa dönem vadeli mevduatlara resmi mevduat ve KKTC Merkez Bankası nezdinde diğer mevduatın ilave edilmesiyle bulunan en geniş tanımlı para arzı olan M3 ise, 2016 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, yüzde 10,28 oranında artarak 16.319 milyon TL’den 17.996,6 milyon TL seviyesine yükselerek oldukça dikkat çekici seviyeye geldi. Yine artışın söz konusu olduğu M3’te de bir önceki yılın aynı dönemine göre meydana gelen artış oranı yüzde 19,11 oldu.

En büyük payı vadeli mevduatlar oluşturdu

Ülke ekonomisinde önceki dönemlerde olduğu gibi, Aralık 2016 itibarıyla tasarruf ve kısa dönem vadeli mevduatların toplam yapısı içinde en büyük payın yüzde 65,47 ile vadeli tasarruf mevduatında olduğu görülürken, bunu sırasıyla, yüzde 20,91’lik payla nakit para, vadesiz mevduat ve çekler, yüzde 12,35 ile vadeli ticari mevduat ve yüzde 1,27’lik oranla diğer vadeli mevduat izledi.

Artış yüzde 1,05’ten yüzde 1,27’ye fırladı

M2’nin yapısı içinde en büyük payı oluşturan vadeli tasarruf mevduatı, Aralık 2015-Aralık 2016 döneminde oransal olarak 2,24 puan azalarak yüzde 65,47’ye gerilemiştir. Söz konusu dönemde, M2’nin diğer alt bileşenlerinden vadeli ticari mevduatı yüzde 11,25’ten yüzde 12,35’e, M1 yüzde 19.99’dan yüzde 20.91’e ve vadeli diğer mevduat yüzde 1,05’ten yüzde 1,27’ye yükselmiştir.