KKTC'de yakalandı

Ceyhan İlçesi'ndeki İnönü Bulvarı'nda 2005'te Ozanlar çetesi lideri gazinocu Mehmet Ozan, otomobille giderken, 'Çağlayan' çetesinin lideri Erkan Kırmızıoğlu ve beraberindeki adamları İhsan Akboz, Kadir Söğüt ile İlker Aydar tarafından uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Saldırıda Mehmet Ozan, korumalığını yapan yeğeni Hakan Akkuş ve Halil Yılmaz olay yerinde, emekli astsubay Mehmet Akıllı ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Olaydan sonra kaçan saldırganların kullandığı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde Seyhan Viyadüğü'nde yakılmış ve olayda kullanılan silahlar da atıldığı nehirde bulundu.

Adana polisinin olayın hemen ardından gerçekleştirdiği 'Süpürge' operasyonu ile Çağlayan çetesinin lideri Erkan Kırmızıoğlu ve 35 çete üyesi yakalandı. Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2009 yılındaki karar duruşmasında Kırmızıoğlu, öldürme olaylarından dolayı 4 ömür boyu hapis, çete lideri olmak ve kalaşnikof tüfek bulundurmak suçundan da 9 yıl 2 ay hapis cezasına mahkum edildi. Çete üyeleri İhsan Akboz ile Kadir Söğüt ise 4 kişiyi öldürdükleri gerekçesiyle 4'er kez ömür boyu hapis, İlker Aydar da 3'er kez ömür boyu hapis ve 26 yıl hapse mahkum edildi. Kararın Yargıtay sürecinde, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) tutukluluk süresini belirleyen 102'nci maddesi gereğince 5 yıllık azami tutukluluk süresi dolduğu için İhsan Akboz ve İlker Aydar, 31 Aralık 2010'da tahliye edildi. Cezalar ise 2011'da Yargıtay tarafından onandı. Zanlıları yakalamak için harekete geçen polis, İhsan Akboz'u 2012'de Mersin'de yakaladı.

SAHTE KİMLİK İLE KKTC'YE KAÇMIŞ

Tahliyesinin ardından Turan Bilir ismiyle sahte kimlik çıkartan İlker Aydar, 2011 yılında Girne Turizm Limanı'ndan KKTC'ye giriş yaptı. Aydar'ın Gazimağusa'ya bağlı Sınırüstü köyüne yerleştiği tespit eden Adana polisi, KKTC polisiyle işbirliği yaparak operasyon düzenledi. 10 Şubat 'ta gerçekleşen baskında saklandığı adreste yakalanan Aydar, gece yarısı Adana'ya getirildi. Çelik yelek giydirilerek sağlık kontrolünden geçirilen Aydar, yakalama işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.