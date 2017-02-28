KKTC'nin huzuru kaçtı!
Boğazköy’de bir iş hanı arkasında bulunan otopark alanı içerisinde aralarında çıkan tartışma sonucunda, tasarrufunda bulundurduğu ekmek bıçağıyla Ökkeş Demir’i yaralayan S.A. (E-26) tutuklandı.
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Boğazköy’de bir iş hanı arkasında bulunan otopark alanı içerisinde aralarında çıkan tartışma sonucunda, tasarrufunda bulundurduğu ekmek bıçağıyla Ökkeş D’yi yaralayan S.A. (E-26) tutuklandı.
Arka böbrek kısmı ve sağ bacağından yaralanan Ökkeş D, Yakın Doğu Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra müşahede altına alındı.
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