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KKTC'nin huzuru kaçtı!

KKTC'nin huzuru kaçtı!

Boğazköy’de bir iş hanı arkasında bulunan otopark alanı içerisinde aralarında çıkan tartışma sonucunda, tasarrufunda bulundurduğu ekmek bıçağıyla Ökkeş Demir’i yaralayan S.A. (E-26) tutuklandı.

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Boğazköy’de bir iş hanı arkasında bulunan otopark alanı içerisinde aralarında çıkan tartışma sonucunda, tasarrufunda bulundurduğu ekmek bıçağıyla Ökkeş D’yi yaralayan S.A. (E-26) tutuklandı.

Arka böbrek kısmı ve sağ bacağından yaralanan Ökkeş D, Yakın Doğu Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra müşahede altına alındı.

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