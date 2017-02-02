KKTC'ye eli boş gelmedi

Çiğdem Aydın

Haspolat’ta polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda tasarrufunda uyuşturucu madde bulunan zanlı Hakan Erkoç ve mesele ile ilgili Mehmet Kemal Öztırak gözaltına alınarak dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Polis, tutuklama talebi ile mahkemeye çıkardığı zanlılar hakkındaki iddiaları aktardı. Polis, Haspolat bölgesinde 31 Ocak tarihinde, saat 12.00 raddelerinde gerçekleştirilen operasyonda zanlı Hakan Erkoç’un tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 6 adet hap bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, uyuşturucu hapların 26 Ocak tarihinde Türkiye’den misafir olarak gelen zanlı Mehmet Kemal Öztırak’ın Ercan Havaalanı’ndan 150 adet olarak getirdiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlı Hakan Erkoç’un 19 Ocak tarihinde sahte TC kimlik kartı ile KKTC’ye giriş yaptığının da tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı Erkoç’un tasarrufunda uyuşturucu satışından elde ettiği düşünülen 2 bin 965 TL nakit paranın da bulunduğunu, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu ifade ederek 2 gün tutukluluk talep etti

Mahkeme zanlılar hakkında 2 gün tutukluluk kararı verirken, söz alan zanlı Erkoç Türkiye’de sorunları olduğundan ötürü bu yola başvurduğunu, hapları kendi kullanımı içinnir arkadaşından istediğini söyledi.

Zanlı Öztırak ise Türkiye’den, KKTC’ye karısı ile arasında olan sorunlardan ötürü geldiğini ve arkadaşı olan Erkoç’un kendisinden rica etmesi üzerine uyuşturucu hapları getirdiğini söyledi.