KKTC'ye uyuşturucuyla geldi, yakalandı

Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yapmaya çalışan Ş.İ., kanunsuz uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.50 sıralarında, Ş.İ. (E-25) üzerinde ve eşyalarında, Ercan Havalimanı’ndan KKTC'ye giriş yaptığı sırada, narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi üzerine arama yapıldı. Aramada, zanlının tasarrufunda hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 4 gram ağırlığında madde bulundu.

Zanlı genç tutuklanırken bulunan madde emare alındı.