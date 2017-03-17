Klasik otomobil dünyasının duayeni DAÜ’deydi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (DAÜ - MİKA) ve Fakülteler işbirliğiyle düzenlenen “5. Uluslararası Kariyer Haftası” etkinlikleri çerçevesinde, Makine Mühendisliği Bölümü Anfisinde Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Kurucularından ve Eski Başkanlarından Salih Çeliker, “Klasik Otomobiller ve Restorasyon” konusunda bir seminer verdi.

Seminer boyunca öğrencilerin meraklarını gidermeye çalışan Çeliker, klasikler konusunda oldukça ilginç sorularla karşılaşmış ve tüm merakları yoğun bilgi ve tecrübeleri ile gidermiştir. Çeliker ayrıca 19 Mart 2017 Pazar günü, Gazimağusa bölgesinde yapılacak olan klasik araba etkinliği ile ilgili de öğrencilere bilgi vermiş ve onları etkinliğe davet etmiştir. Oldukça ilgi gören ve öğrenciler tarafından beğenilen seminerin sonunda DAÜ Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hasan Hacışevki tarafından Salih Çeliker’e DAÜ logolu lefkara işi plaket takdim edildi.