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  3. Klimalı ve televizyonlu otobüs durağı

Klimalı ve televizyonlu otobüs durağı

Bitlis Belediyesi, kış aylarının çetin geçmesinden dolayı kentin bazı noktalarına klimalı ve televizyonlu kapalı otobüs durakları kurmaya başladı.

Kentin çeşitli yerlerine yerleştirilen durakların yapım aşamasında olduğunu ifade eden Bitlis Valisi ve Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Çınar, halkın talepleri üzerine bunları çoğaltacaklarını söyledi. Çınar, “Bitlis Belediyesi olarak soğuk havalarda vatandaşlarımızın daha fazla etkilenmemesi için klimalı kapalı duraklar yapıyoruz.

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