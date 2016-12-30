Klokkaris: "RMMO olmaz ve Türk askeri adada olursa Rumlar tehdit altında kalır"

Güney Kıbrıs eski savunma bakanı ve emekli Korgeneral Fivos Klokkaris’in, “Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununun çözümü sonrasında geçici bir dönem 10 bin Türk askerinin adada bulunması şeklindeki önerisinin akıl almaz olduğu” açıklamasında bulundu.

Simerini gazetesi, Klokkaris’in dün bir radyo programında yaptığı açıklamalarda, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs sorununun çözümü sonrasında geçici bir süreliğine 10 bin Türk askerinin adada kalması yönünde öneri sunduğunu iddia ettiğini yazdı.

Habere göre Klokkaris, Annan Planı görüşüldüğü dönemde 10 bin askerin kalmasının Türk tarafının önerisi olduğunu ve Kıbrıs Rum tarafının çabalarıyla bu rakamın 6 bine düştüğünü iddia ederek, oysa şimdi 10 bin rakamını önerenin Kıbrıs Rum tarafı olduğu iddiasında bulundu.

Klokkaris, “bu kadar çok sayıda Türk askerinin adada kalmasının, RMMO’nun da var olmayacağı göz önüne alınırsa, Kıbrıslı Rumlar için büyük tehdit olacağını” da öne sürdü.