Koca dehşeti yaşadı, tek umudu Kıbrıs

Suna Erden

Aydın’ın Didim ilçesinde, eşi 76 yaşındaki F.D tarafından 2014 yılının Eylül ayında vücudunun 8 yerinden bıçaklanan ve o tarihten itibaren sağlığı bozulduğu için maddi kayıplar yaşayan film yapımcısı 53 yaşındaki Sema Tanrıverdi, 15 yaşındaki kızı ve kendisi için yardım bekliyor. Star Kıbrıs’a ulaşan Tanrıverdi, 2014 yılında yaşanan koca dehşetinden sonra sağlığını kaybettiğini, maddi manevi her şeyini kaybettiğini ifade ederek, “Kızımla Kıbrıs’a yerleşmek istiyoruz. Bize yardım edin” dedi.

KOCA DEHŞETİNİ YAŞADI

Kızının eklem romatizması hastalığından dolayı Didim’e yerleştiğini, orada F.D ile tanıştığını ve bir süre sonra evlendiğini kaydeden Tanrıverdi, evlendikten kısa bir süre sonra F.D’nin tuhaf davranışlar sergilediğini, tartışmalar yaşadıklarını ifade etti. Boşanma kararı aldığını ifade eden Tanrıverdi, 2014 yılının Eylül ayında evde oldukları bir esnada eşi tarafından 8 ayrı yerinden bıçaklandığını, günlerce yoğun bakımda kaldığını ve en sonunda hayata tutunduğunu söyledi.

UMUDU KIBRIS

Tanrıverdi, mahkemenin gizlilik ve süresiz koruma kararı verdiğini, mahkemenin verdiği gizlilik kararı nedeni ile bulunduğu yerini bildirmezken bir süre Alanya’da yaşamını sürdürdüğünü daha sonra İstanbul’a geldiğini ifade ederek, şuanda 15 yaşında olan kızı ile İstanbul’da bir sığınma evinde kaldıklarını ifade etti.

2014 yaşadığı olaydan sonra her şeyini kaybettiğini dile getiren Tanrıverdi, şuanda kızı ile kalmakta oldukları sığınma evinde de her türlü psikolojik şiddete maruz kaldıklarını belirterek, “Kızım ile insanca bir yaşam istiyoruz. Türkiye’de bunu sağlayamadık. Kıbrıs’a gelip yerleşmek ve orada hayata tutunmak istiyoruz. Lütfen bize yardım etsinler. Maddi değil manevi destek istiyoruz” dedi.