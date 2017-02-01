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  3. Kocaman ve Belözoğlu geri mi dönüyor?
Kocaman ve Belözoğlu geri mi dönüyor?

Kocaman ve Belözoğlu geri mi dönüyor?

Kupadaki Beşiktaş derbisi ve ligdeki Bursaspor maçı Advocaat için kritik öneme sahip

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2010-2011 sezonunda sarı-lacivertlilere lig şampiyonluğu zaferini yaşatan Aykut Kocaman’ın, Konya yönetimine “Sezon sonu yokum” mesajını gönderdiği iddia edildi. Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, gelecek sezon sportif direktörlük görevi için Başakşehirsporlu Emre Belözoğlu ile teknik direktörlük görevi için ise Kocaman düşünülüyor.

Sözcü'nün haberi şöyle:

Fenerbahçe’de Aykut Kocaman sesleri yükselmeye başladı. Hollandalı teknik adam Advocaat'ın takımı lider Beşiktaş'ın 9 puan gerisine düşmesiyle şampiyonluk yarışında uzak kalmasının ardından camiada Aykut Kocaman ismi gündeme geldi. 52 yaşındaki tecrübeli hocanın, Konyaspor yönetimiyle geçen hafta toplantı yaptığı ve “Sezon sonunda bensiz bir plan yapın” ifadesini kullandığı öğrenildi.

2010-11 sezonunda sarı-lacivertli kulübe 18. lig şampiyonluğunu kazandıran Kocaman, yeniden yuvayadönmenin planını yapmaya başladı. Sezon başında Kocaman ismi gündeme gelmiş ancak Fenerbahçe'nin teklifinin geç olması nedeniyle tecrübeli hoca Konyaspor'u bırakamamıştı. Kupadaki Beşiktaş derbisi ve ligdeki Bursaspor maçında alınacak olası mağlubiyetlerde Advocaat'ın bileti sezon sonunu beklemeden kesilebilir.

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