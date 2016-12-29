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  3. Kocas-Guterres görüşmesine Kasulidis de katılabilir
Kocas-Guterres görüşmesine Kasulidis de katılabilir

Kocas-Guterres görüşmesine Kasulidis de katılabilir

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas’ın BM yeni Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşmeye Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in de katılabileceği bildirildi.

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Yunanistan  Dışişleri Bakanı Nikos Kocas’ın BM yeni Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşmeye Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in de katılabileceği bildirildi.

Alithia gazetesi, Kocas’ın 6 Ocak’ta New York’ta Guterres ile bir araya gelerek, Kıbrıs sorunu ve 12 Ocak’ta Cenevre’de gerçekleştirilecek olan “çoklu konferansı” görüşeceğini yazdı.

Bilgilere göre Kasulidis’in de Guterres ile görüşmek için Kocas ile birlikte New York’a gitme ihtimalinin bulunduğunu belirten gazete, Kasulidis’in New York’taki görüşmeye katılımının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yarın Atina’da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile yapacağı görüşmede netleşeceğini aktardı.

BM Genel Sekreteri’nin “ilk elden bilgilendirilmesinin” çok önemli görüldüğünü yazan gazete, Kocas’ın Guterres’e “çoklu konferansta” AB ve BM Güvenlik Konseyi üyelerinin hazır bulunmasının gerekliliğine dair argümanlar sunacağını belirtti.

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