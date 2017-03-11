Kocas: "Türkiye Kıbrıs sorununda oyalama taktiği uyguluyor"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas Türkiye’nin Kıbrıs sorununun özünü tartışmamak için oylama taktiği izlediğini iddia etti

Kocas mevkişdaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Cenevre’den bu nedenden dolayı kaçtığını iddia etti. Kocas, Türk tarafının ileri sürdüğü konuların Kıbrıs sorunuyla ilişkisi olmadığı görüşünü de savundu. Buna örnek olarak müzakerelere devam etmek için Ankara’nın, Avrupa Birliği’nin dört özgürlüklerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına da uygulanması talebini gösterdi. Yunanistan Dışişleri Bakanı bu konunun tamamı ile Avrupa Birliği’nin bir meselesi olduğuna dikkat çekti.