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  3. Kocasını suçüstü yakalayan kadın acımadı

Kocasını suçüstü yakalayan kadın acımadı

Kafede sevgilisiyle flört eden adam karısı tarafından basıldı.

Kafede sevgilisiyle flört eden adam karısı tarafından basıldı. Güvenlik kamerasındaki görüntünün tarihi 19 Şubat. Olay Brezilya'daki Rio Verde şehrinde geçiyor. İhanete uğrayan kadın önce kocasını tokatlayıp düşürüyor ardından onun sevgilisini de üstüne yıkıp ikisini yerde sürüklüyor.

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