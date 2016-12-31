Kocasıyla tartışıp intihar etti!

Suna Erden

Eşi ile tartıştıktan sonra üçüncü kattan atlayan iki çocuk annesi 37 yaşındaki Akile Akdoğan’ın ölümü yasa boğdu

Girne’de dün sabah yaşanan aile kavgasının sonu facia ile noktalandı. Eşi ile tartışan biri kız, iki çocuk annesi 37 yaşındaki Akile Akdoğan, Veysel Sokak’taki Kali Apartmanı’nın üçüncü katında bulunan evinin balkonundan kendisini boşluğa bırakarak yaşamına son verdi. Beton zemine çakılan Akdoğan’ın mutfak balkonundan atlamadan önce eşi ile tartıştığı öne sürüldü. Öte yandan çiftin sürekli tartıştıkları ve daha önce de polislik oldukları iddia edildi.

GİRNE’DE FACİA

Girne’de, Veysel Sokak’taki Kali Apartmanı’nda dün sabahın erken saatlerinde aile faciası yaşandı. Eşi Yaşar Akdoğan ile sabah saatlerinde evde tartıştıkları öne sürülen Akile Akdoğan, saat 07.00 sıralarında mutfak balkonuna çıkarak aşağı atladı. Beton zemine çakılan genç kadın oracıkta yaşamını yitirdi. Eşinin atladığını gören Yaşar Akdoğan, aşağı inerek çevredekilerden yardım istedi. Acılı kocanın, “Yardım edin” şeklinde bağırdığı ve 112 acil servisi aradığı öğrenildi.

ŞÜPHE YOK

Olay yeri ve polisin incelemelerinin ardından talihsiz kadının cesedi Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan otopside genç kadının yaşamına son verdiği kesinleşti ve şüpheli bir bulguya rastlanmadı.

İFADESİ ALINDI

Öte yandan polis, ifadesini almak üzere eşi Yaşar Akdoğan’ı polis merkezine götürdü. İfade veren acılı koca, ailevi meseleler yüzünden tartıştıklarını, eşinin aniden mutfağın balkonundan kendisini aşağı attığını, olayın saniyeler içerisinde gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

SÜREKLİ KAVGA VARDI

Yaşamına son veren Akile Akdoğan’ın bir bankada çalıştığı, biri 3 yaşında erkek, diğeri 10 yaşında kız iki çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Çiftin sürekli tartıştıkları, komşularının daha önce polisi arayıp rahatsızlıklarını dile getirdiği kaydedildi.

CANSIZ YATIYORDU

Olaya tanık olan çiftin komşularından bir şahıs, 06.48 sıralarında Akile Akdoğan’ın yerde cansız bir şekilde gördüğünü, eşi Yaşar Akdoğan’ın da orada bulunduğunu belirterek, “Olay yerinde bulunan eşi tartıştıklarını söyledi ”dedi.

YENİ YIL MEYDAN KONSERİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan, Girne Belediyesi, bu akşam Girne Ramadan Cemil Meydanı’nda düzenlenecek Meydan Konseri ve havai fişek gösterilerinin iptal edildiğini duyurdu. Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, etkinlikler, Girne sakinlerinden ve bir belediye personelinin kız kardeşi Akile Akdoğan’ın vefatı nedeniyle iptal edildi.