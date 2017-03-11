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  3. Kocasıyla yatakta yakaladığı kadını çırılçıplak yollarda sürükledi

Kocasıyla yatakta yakaladığı kadını çırılçıplak yollarda sürükledi

Çin'de bir kadın uzun süredir kendisini aldattığından şüphelendiği kocasını başka bir kadınla yatakta yakalayınca çılgına döndü.

Çinli kadın kocasının yatakta başka bir kadınla yakalayınca akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Kocasının haftada bir kez düzenli olarak belli saatlerde ortadan kaybolmasıyla şüphelenen kadın takibe başladı.

Yanına teyzesi ve annesini de alan kadın, kocasını küçük bir apartman dairesine kadar takip edince ihanete uğradığından emin oldu.

Siçuan eyaletindeki Yibin kentinde yaşanan olayda kimliği henüz belirlenemeyen kadın, kocasının sevgilisini yataktan alıp, saçından sürükleyerek çıplak bir halde yollarda yürüttü.

Genç kadının üzerinde sadece sütyeni ve küçük çantası vardı.

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre olayı kameraya alan Çiçi Çan isimli bir kişi, “başına gelenleri kabul etmiş bir hâlde yürüyordü çünkü yaptığının yanlış olduğunu biliyordu” dedi.

Çin’de benzer olaylar daha önce de yaşanmıştı. “Başka bir kadının kocasıyla bunu yaparken yakalanan bir kadına kimse sempati göstermez” diyen Çan, diğer insanlara iyi bir örnek olduğunu düşündüğü cezayı savundu.

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