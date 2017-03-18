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Kocias, Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek

Kocias, Güney Kıbrıs’ı ziyaret edecek

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, 25-29 Mart tarihlerinde Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceği haber verildi.

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Rum Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, 25-29 Mart tarihlerinde Güney Kıbrıs’ı ziyaret edeceği haber verildi.

Alithia gazetesine göre, Rum Başpiskopos İkinci Hrisostomos’un davetlisi olarak adaya gelecek olan Kocias, ziyaretinin ilk günü, 25 Mart 1821’de Yunanistan’ın Osmanlı’dan bağımsızlığını kazanmasının yıldönümü dolayısıyla yapılacak olan öğrenci geçit törenine ve Yunanistan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği’nin düzenleyeceği resepsiyona katılacak.

28 Mart tarihinde ise, hem 25 Mart 1821 hem de EOKA örgütünün silahlı faaliyetlere başladığı 1 Nisan 1955 dolayısıyla düzenlenecek olan etkinlikte hazır bulunacak olan Kocias, adadaki temasları çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Meclis Başkanı Dimitris Silluris ve siyasi parti liderleriyle görüşecek.

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