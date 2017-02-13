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Kocias Mart ayında Güney Kıbrıs’ta

Kocias Mart ayında Güney Kıbrıs’ta

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Mart ayında Güney Kıbrıs’a gidiyor.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Mart ayında Güney Kıbrıs’a gidiyor.

Simerini gazetesi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un davetlisi olarak Mart ayında Güney Kıbrıs’a gideceğini yazdı.

Habere göre açıklamayı, Başpiksopos Hrisostomos dün düzenlenen bir ayin sonrasında yaptı.

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