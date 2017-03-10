Kolombiya'da barışa rağmen şiddet sürüyor

Kolombiya'da hükümet ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında barış anlaşması imzalanmasına rağmen halkın, hala şiddet mağduru olduğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), kasımda FARC ile hükümet arasında barışın sağlanmasına karşın tecavüz, cinayet ve işkencenin devam ettiğini açıkladı.

Hükümetten ülkedeki şiddet olaylarına karşı önlem almasını talep eden ICRC, barış anlaşmasının işlediğini ancak çatışmaların dolaylı veya doğrudan sonuçlarının aşılması için ülkenin on yıllara ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.

Latin Amerika ülkesinde geçen yıl barış süreci nedeniyle şiddet olaylarının azaldığını kaydeden ICRC, hükümete FARC'ın çocuk askerlerinin salıverilmesi, mayınların temizlenmesi ve şehir zorbalıklarının önünün alınması için daha fazla çaba sarf etmesi çağrısı yaptı.

ICRC, üç isyancı grubun hala faaliyette olduğunu belirtti.

ICRC Kolombiya heyeti Başkanı Christoph Harnisch, ülkede barışın hakim olması için yıllara ihtiyaç duyulduğunu ve bunun için de herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

Çatışmalarda sevdiklerini kaybedenlerin trajedisi, patlamamış mühimmatın neden olduğu korku, kent ortamındaki silahlı şiddet, tehditler, silahlı grupların kontrolündeki bölgelerde hareket kısıtlılığı gibi konularda daha çok yol alınması gerektiğine dikkati çeken Harnisch, yaklaşık 86 bin kişinin çatışmalar nedeniyle kayıp olduğunu ifade etti.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında 2 Ekim 2016'da imzalanan ilk barış anlaşması, halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının sandık başına gittiği referandumda yüzde 50,24 "hayır" sonucu çıkmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerin ardından, 12 Kasım 2016'da vardığı yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.