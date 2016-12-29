Kolombiya'da FARC üyelerine af

Kolombiya kongresinde, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile varılan barış anlaşması çerçevesinde isyancılara af çıktı.

Kongrenin iki kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi ve Senatoda, nitelikli suçlara karışmamış FARC isyancılarını kapsayacak af yasası onaylandı.

Af yasasından, savaş suçu işlemiş ve insan hakları ihlalinde bulunmuş isyancılar yararlanamayacak.

Kolombiya halkı, FARC ile hükümet arasında bu yıl imzalanan barış anlaşmasını 2 Ekim'de yapılan referandumda reddetmişti.

Hükümet ile örgüt 24 Kasım'da yeni bir barış anlaşmasına imza atmış, anlaşma 30 Kasım'da Temsilciler Meclisinin de onayından geçmişti.