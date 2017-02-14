Kolombiya'da mayın temizleme çalışmaları ve koka ile mücadele

Kolombiya Devlet Başkanlığı Güvenlik, İnsan Hakları ve Çatışma Sonrası Dönem Yüksek Danışmanı Rafael Pardo Rueda, ülkedeki mayınlı arazilerin ve koka bitkisi ekilen bölgelerin temizliğinin sürdüğünü bildirdi.

Pardo, Çatışma Sonrası Dönem Kabinesi toplantısının ardından Kolombiya'daki mayınlı araziler ve yasa dışı koka bitkisi yetiştirilen bölgelerde yürütülen temizlik çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki mayınlı arazilerin 2021 yılında tamamen temizlenmiş olması için çalışma yapıldığını belirten Pardo, şu anda bu arazilerin yüzde 40'ına tekabül eden 22 bin kilometrekarelik alanda mayın temizleme faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti.

Çalışmalarının yarısının Kolombiya ordusunun Mayın Temizleme Tugayı tarafından yapıldığını aktaran Pardo, işin kalan kısmında ulusal ve uluslararası kuruluşların görevlendirildiğini belirtti.

Yüksek Danışman Pardo, hükümetin bu yıl koka bitkisi yetiştirilen 100 bin hektarlık arazide temizlik ve değişim çalışması yapmak istediği bilgisini de paylaştı. Bu arazilerin 50 bin hektarlık bölümünde yetiştiricilerle iş birliğine gidilerek gönüllü bir değişim olduğunu anlatan Pardo, kalan kısımda ise Savunma Bakanlığının koka bitkisiyle mücadelesinin sürdüğünü dile getirdi.

Pardo, ayrıca Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile 27 Ocak'ta sağlanan mutabakat çerçevesinde ülkenin bazı bölgelerinde temizlik yapılan koka arazilerinin bin 800 hektara ulaştığını sözlerine ekledi.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, FARC ile sağlanan barış anlaşmasının uygulamalarının daha etkin yürütülmesi için Nisan 2016'da Çatışma Sonrası Dönem Kabinesi kurulacağını açıklamıştı. Bakanlıkların yanı sıra bazı danışmanlıkların ve konseylerin de katıldığı ilk toplantı 4 Şubat'ta yapılmıştı.

Ülkede 2 Ekim 2016'da hükümet ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının oy kullandığı referandumda yüzde 50,24 "hayır" yanıtı çıkmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerin ardından 12 Kasım 2016'da vardığı yeni barış anlaşması, 24 Kasım'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.