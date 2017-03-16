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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde trafik kazası: 19 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde trafik kazası: 19 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen trafik kazasında 19 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen trafik kazasında 19 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ülkenin doğusundaki Fizi bölgesi yetkilisi Jean Louis Boboto AA muhabirine, Lulimba-Kakomba istikametinde yolcu taşıyan seyir halindeki bir kamyonun devrildiğini söyledi.     

Boboto, kazada kamyon kasasındaki 19 kişinin öldüğünü, 22 kişinin yaralandığını bildirdi.     

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