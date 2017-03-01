Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki siyasi kriz

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki BM İnsan Hakları Bürosu (BCNUDH), mevcut Devlet Başkanı Joseph Kabila karşıtlarının düzenlediği gösterilerde en az 40 kişinin öldüğünü duyurdu.

BCNUDH'nin ülkede yaşanan olaylara ilişkin hazırladığı raporda, "Güvenlik güçleri, Kabila'nın görevi bırakması için 15-31 Aralık'taki gösterilerde gerçek mermi kullandı ve çıkan şiddet olaylarında en az 40 kişi öldü, 147 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Gösterilere katılanlardan 30'u kadın, 95'i çocuk en az 900 kişinin de gözaltına alındığı belirtilen raporda ayrıca protestoların bastırılmasıyla hükümetin, ülkedeki demokratik alanı daralttığı vurgulandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde halkın, 2016 sonuna kadar yerel ve genel seçimlerle devlet başkanı seçimi için sandık başına gitmesi bekleniyordu fakat geçen kasımda yapılması öngörülen devlet başkanı seçimi mali sorunlar nedeniyle ertelenmişti.

Kabila'nın iktidarda kalmaya çalıştığını iddia eden muhalefet ile sivil toplum kuruluşları, seçimlerin ertelenmesine karşı protestolar düzenlemişti.

Kilisenin arabuluculuğuyla aralık ayında iktidarla muhalefet arasında başlatılan diyalog süreci, ocakta imzalanan bir anlaşmayla sonuçlanmıştı. Anlaşmaya göre, devlet başkanı seçimi, genel ve yerel seçimlerin bu yılın sonunda düzenlenmesi, seçimlere kadar ülkeyi yönetecek, muhalefet ve iktidardan oluşacak bir geçiş hükümetinin kurulması kararlaştırılmıştı.