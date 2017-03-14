Kongo'da iki BM personeli kaçırıldı
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Birleşmiş Milletler (BM) personeli iki kişinin kaçırıldığı bildirildi.
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Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Birleşmiş Milletler (BM) personeli iki kişinin kaçırıldığı bildirildi.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında biri ABD diğeri İsveç vatandaşı iki BM personelinin kaçırıldığını doğruladı.
Dujarric, pazar günü Kasai kentindeki Ngombe köyü yakınlarında kaybolan ABD'li Michael Sharp ve İsveçli Zaida Catalan'ı arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
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