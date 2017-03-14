Lefkoşa17 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Krem peynir meme kanseri riskini artırıyor
  • Kadınların ömrünü 14 yıl kısaltıyor
  • Zayıflamak için yerken iki kere düşünün
  • Gece sık uyananlar dikkat!
  • Çocukta göz tembelliğine dikkat
  • 40 yaşın üzerindeyseniz dikkat
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Kongo'da iki BM personeli kaçırıldı
Kongo'da iki BM personeli kaçırıldı

Kongo'da iki BM personeli kaçırıldı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Birleşmiş Milletler (BM) personeli iki kişinin kaçırıldığı bildirildi.

A+A-

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Birleşmiş Milletler (BM) personeli iki kişinin kaçırıldığı bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında biri ABD diğeri İsveç vatandaşı iki BM personelinin kaçırıldığını doğruladı.

Dujarric, pazar günü Kasai kentindeki Ngombe köyü yakınlarında kaybolan ABD'li Michael Sharp ve İsveçli Zaida Catalan'ı arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.