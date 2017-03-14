Başbakan Binali Yıldırım, Habertürk TV'de soruları yanıtladı. Yıldırım, Türkiye ve Hollanda arasındaki kriz hakkında konuştu ve "Konsolos gözaltına alındığı için özür dilendi... İşin sonunda da bir oturalım yemek yiyelim dediler. Biz de herhangi bir karşılık vermedik. Konuşma tonumuzdan öyle bir teklifte bulundular. Oradan yaşanan olayın sıkıntısı ile sesimizi yükselttik. Büyükelçimiz de burada, gitmeyecek" dedi. Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'da milliyetçi akımlar zemin kazanıyor"

"Tabi Avrupa ülkeleri ile bugünlerde ilişkilerimizde sıkıntı var. Özellikle de halk oyalamsı kamoanya sürecinde bu belirgin hale geldi. Avrupa'nın belli başlı ülkelerinde seçimler var. Onların da bu sürece olumsuz katkısı oluyor. Avrupa'da son yıllarda İslam korkusu, ırkçı söylemler ve milliyetçi akımlar zemin kazanıyor. Bu da merkez siyaseti tehdit ediyor."

"Burada Türkiye bulunmaz bir malzeme. Bizim 5 milyonun üzerinde soydaşımız var. Bizim duruşmuz çok net. Diyoruz siz gelecek vizyonunuz gözden geçirin. İngilitere'nin ayrılma kararı AB'nın artık bir bürokrasi devleti olduğunu büyümenin geçerkleşmediğini refah endişesini arttığını bundan dolayı içe kapanma var. Avrupa'nın vicdanı olan bir kitle var. bunalrın sesi çıkmıyor. Marjinal siyasetin içinde olan partiler var. Onlar bizi hedef alıyor. Avrupa ülkelerini bize bağlayan en önemli varlık bizim soydaşlarımızdır. İlişkileri germenin bize faydası olmaz Avrupa'ya zararı olur."

"Aile Bakanımıza yapılan iş kontrolden çıkarmıştır"

"Dışişleri Bakanımızn uçağını indirilmemesi yapılan en büyük ayıptır. Aile Bakanımıza yapılan iş kontrolden çıkarmıştır. Fiili durumun karşılığı verilecektir. Bu konuda özür ve bu işe sebep olanlara hesap sorulması, vatandaşlarımıza yapılan şiddet mağdurlarına haklarının iade edilmesi. Büyükelçilerin gelmesini istemiyoruz dedik. Uçuş iznini iptali en büyük yanlıştır. Bunlar alınabilecek hemen tedbirlerdir. Bundan sonrası izlenecek zamanı gelince yapılacaktır. Tamamen ilişkileri kesmek değildir."

"Oturalım yemek yiyelim dediler"

"Biz açıklama yapmadan görüşmeyi talep ettik. Görüştük. Görüşme tamamen işin yanlış olduğu ve düzeltilmesi gerektiği ile ilgiliydi. Biz bu noktaya gelmesini istemiyoruz. İşin sonunda da bir oturalım yemek yiyelim dediler. Biz de herhangi bir karşılık vermedik. Konuşma tonumuzdan öyle bir teklifte bulundular. Oradan yaşanan olayın sıkıntısı ile sesimizi yükselttik. Büyükelçimiz de burada, gitmeyecek"

"Konsolos gözaltına alındığı için özür dilendi"

"Bunun yanlışlıkla olduğunu söyledikler. AİHM'e gitmek için iç hukuk yollarını tüketmek gerek. Bana verilen bilgiye göre oradaki mağdurlar hak arayacak sonra AİHM'e gidecek. Dolayısılya başka yollarda çalışacak. Vİyana Sözleşmesi, seyahat serbestisi, kendi konsolosluğumuzun kendi toprağımız olması bütün bunlar hukuki açıdan incelenecek ve takip yapılacak.. Konsolos gözaltına alındığı için özür dilendi"

"Oradaki sivillerin bu işte aşırı sağ söylemlerin etkisinde kalınarak böyle kararlar alınıyor bunlar barışa katkısı olmaz. İç huzursulukklarıa artırır ciddi bir bedeli olur. Bu karara içerde olabilecek sonuçların enereye varacağını görmeeyebilirler."

"Ben burada bir gerçeği ifade ediyorum. Türkiye'nin üstlendiği rolü dikkate alınca Avrupa'nın hangi tehditlerle karşı karşıya olduklarını düşünmelerini istiyoruz."

Almanya ile ilişkiler

"Bunları onlar düşünecek top onlarda bu konuda bizden isteyecekleri bir şey yok. Biz açık ve net bir tavır izliyoruz. Avrupa değerleri diye ağızlarından düşürmedikleri bu kavramın boşaltıldığını görüyoruz. Avrupa değerleri demokrasi, ifade özgrülüğü hani bunlar. Türkiye ile ilişkileri yenidne gözden geçirecekler."

"Bu telkinler ters teper"

"Venedik Komisyonunu kararı tamamen siyasi. Herkes haddini bilgsin. Avrupa 'Hayır'cılarla aynı şarkıyı söylüyor. Türkiye'nin seçimi size mi kaldı? FETÖ, PKK'nın ileitşim ağları çok sıkı çalışıyor bu ülkelerin kamuoyunu etkiliyorlar. Türkiye ile ilgili olumlu bir haber yok. Ama işlerine gelmiyor. İsvçre'de Blick diye gazete Türkiey ile ilgili manşet atmış Erdoğan'ın diktatörlüğüne hayır diye. Bizim milletimiz basiretli neye karar vereceğini bilir. Bu telkinler ters teper"

Evet tarafında bu krizin kullanıldığı iddiası"

"Bizim böyle bir senaryoya ihtiyacımız yok. 16 Nisan'da ülkemizin en güzel kararı vereceğine eminiz. Olumlu olumsuz tarafları değerlendirilecek. Ancak bu durum yutkunup sineye çekilecek bir olay değildir."

Kaynak: Habertürk