“Kontrol yok, denetim yok”

Kuzey Kıbrıs’ta 2004 yılı Annan Planı döneminde olası bir antlaşmanın olabileceği ihtimali inşaat sektöründe büyük patlama yaşanmasına neden oldu. Yaşanan furyada ortaya çıkan birçok yabancı müteahhit, özellikle başta İngilizler olmak üzere yabancılara ev ve villa satışı yaptı. Ancak kontrolsüz bir şekilde yapılan ve satılan evler binlerce yabancının mağdur olmasına neden oldu. Çoğunlukla İngilizlerin yaşadığı mağduriyette kimisi tapusunu alamadı, kimisi vaat edildiği gibi satın aldığı ev tamamlanmadı kimisi de kendisine ipotekli ev satıldığı için banka tarafından malına el konuldu. Yüzlerce İngiliz ve yabancı uyruklu şahıs mahkeme kapılarında hak arayışına girerken, organize olan mağdurlar, sosyal medya üzerinde de “KKTC emlak alımında tehlikeli bölge”,

“KKTC’de şantaja son” isimleri altında gruplar kurarak bir araya geldi. Bakanlıklar ve mahkeme önünde defalarca eylemler yapan yabancıların birçoğu yaşadıkları yüzünden ülkeyi terk etti. Yaşanan olaylar nedeni ile KKTC’nin imajı zedelenirken, mağdur olan İngilizlere yenileri katıldı.

YENİ BİR VAKA DAHA

Karaağaç-Esentepe bölgesinde bir inşaat şirketinden villa alan 11 İngiliz vatandaşı mağdur oldukları için mahkeme kapısına dayandı. İngilizlerin 2007 yılında söz konusu inşaat şirketinden 11 villa aldıkları, parasını ödemelerine rağmen villaların uzun süre tamamlanmadığı ve inşaat şirketinin evleri bitirmek için 11 İngiliz’den geri ödemek vaadiyle para aldığı öne sürüldü. Paraları alıp inşaatları tamamlayan şirketin, geri vereceğini söyleyerek aldığı paraları ödemediği ve konunun davalık olduğu ifade edildi.

AVUKAT, “KONTROL YOK, DENETİM YOK”

İngilizlerin açtığı hukuk davasında avukatlığı üstlenen Seyhan Yıldırım, 11 İngiliz vatandaşının Girne’de faaliyet gösteren S.V isimli inşaat şirketi ile ortaklardan 2007 yılında 11 villa satın aldığını ifade ederek şunları söyledi: “Söz konusu inşaat şirketi ile arsa sahibi ortaklarından alınan 11 villa uzun süre tamamlanmadı.

İngilizler, 2012 yılına kadar tapularını alamadı. Bu süre zarfından inşaat şirketi, villaların bitirilebilmesi için geri ödemek vaadiyle 11 İngiliz’den 160 bin sterlin para aldı. Villaların yapıldığı yerdeki arazinin satılacağını ve paraların ödeneceğini vaat eden inşat şirketi, ödemeler karşılında vekâletname imzaladı. Ancak notere gidip vekâletnameyi iptal ettirdi. Şirket şimdi ise aldığı parayı geri vermeyeceğini söyledi. İngilizler şikâyetçi oldu ve hukuk mahkemesi dava dosyalandı.”

DENETİM YOK, ALLAHA EMANET

Avukat Yıldırım, bu ve buna benzer olayların KKTC’deki tüm inşaat sektöründe olan insanlara mal olduğunu ve ülkenin zarar gördüğünü dile getirdi. Ülkenin lokomotif sektörlerinden biri olan emlak ve inşaat sektöründe yeterli denetim olmadığını dile getirenYıldırım sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizde ‘sözleşmelerin aynen ifası” şartı bulunmuyor. Bu da beraberinde birçok sorun getiriyor.

Özellikle Taşınmaz Mal Yasası’nda bu şartın uygulanması gerekiyor. İngiltere ve Türkiye’de adil olması halinde sözleşmenin aynen ifası şartı bulunuyor. Bizim ülkemizde de bu şart ile ilgili yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Çünkü birçok iş alanında sözleşmeler dışında hareket ediliyor ve mağduriyetler yaşanıyor.”

BİRÇOK MAĞDURİYET VAR

Özellikle emlak ve inşaat sektöründe sonsuz mağduriyetler yaşandığını, mahkemelere yansıyan binlerce dava olduğunu dile getiren Yıldırım, “Mağduriyet oluşmadan ya da konu mahkemeye yansımadan sorunlar için başvurulacak merciler de politize olduğu için insanlara çözüm sunmuyor” dedi. İnşaat ve emlak sektöründe şu ana kadar birçok yabancının mağdur olduğunu, geçmiş yıllarda bunun örneklerinin yaşandığını kaydeden Yıldırım, “Türkler burada yaşadığı, kimin ne olduğunu ve sistemi bildiği için kendinin korumaya daha elverişlidir. İngiliz veya yabancılar geldiğinde ilk tanıştığı şey güzel bir web sayfasıdır” şeklinde konuştu. Yıldırım, yabancılara yaşatılan sorunların ülke imajına ve inşaat sektörüne zarar verdiğini ifade ederek, denetimin artırılması, gerekli yasaların çıkarılması gerektiğini sözlerine ekledi.

NELER YAŞANDI

2004 yılında Annan Planı döneminde inşaat ve yap-sat sektöründe patlama yaşanmış, bunu fırsat bilen yabancı müteahhitler KKTC’de türemiş, başta İngilizler olmak üzere birçok kişiyi dolandırarak mağdur etmişti. Bunların başında gelen Gary John Robb, Arapköy’ün Amarata Vadisiüzerinde 243 konut, 52 apartman ve 25 penthouse projesi başlatmış, projesini tamamlamayı taahhüt edip, 400’ün üzerinde İngiliz vatandaşını dolandırmıştı. Robb’un yanı sıra diğer bazı müteahhitlerde peşinatı alıp evi zamanında bitirmemiş, bankalardan borç alabilmek için inşaatları bankalara ipotek karşılığı vermiş ve onlardan ev satın alanları mağdur etmişti. Satın aldıkları evler ipotekli çıkan yabancıların evlerine bankalar el koymuş ve açık artırma yolu ile satılmıştı.;,

Şuanda halen Esentepe bölgesi ve Girne’de de o dönemlerden yarım kalan inşaatlar mevcutken yaşanan bu olaylardan dolayı KKTC inşaat sektörü, İngiliz pazarının büyük bir bölümünü kaybetti.