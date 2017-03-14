Kontrol yok, denetim yok

Suna Erden

Son birkaç günde ardı ardına yaşanan ve ölümle sonuçlanan trafik kazaları ülkeyi matem havasına soktu. Küçük bir ülkede sık yaşanan kazalar isyan noktasına getirirken, Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Avcı, “İnsanlar ölüyor ama hiçbir şey değişmiyor” ifadesini kullandı.

Star Kıbrıs’a konuşan Avcı, trafikte olan eksikliklere değindi ve atılması gereken adımları açıkladı. Avcı, son 3 yıldır trafikteki sorunların artarak devam ettiğini ifade ederek, “yasalar ve tüzükler raflarda bekletiliyor” dedi.

YAPILMASI GEREKENLER

Avcı, yol ve trafik güvenliğinin sağlanması için öncelikle ele alınması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

*Ehliyet verme sistemi değiştirilmedi ve en kısa sürede değiştirilmeli.

*Sürücüler belli bir yıldan sonra sağlık kontrolünden geçirilmeli.

*Yabancıların ehliyetleri KKTC ehliyetine çevrilirken sıkı bir denetim ve kontrolden geçirilmeli.

*Ulaştırma Bakanlığı’nın raflarında 3 yıldır bekletilen sağlık tüzüğü ve ehliyet ile ilgili yasa hayata geçirilmeli.

*Anayol polis devriyesi uygulaması olmalı.

* Sürücülerin hatalarına karşın caydırıcı cezalar uygulanmalı.

*Trafikte alkol yanında uyuşturucu testi de yapılmalı.

MEVCUT DURUM

“İnsanlar ölüyor ancak hiçbir şey değişmiyor” ifadesini kullanan Avcı, dünyanın birçok ülkesinde sürücülerin belli yaştan sonra sağlık kontrolünden geçirildiğini ifade ederek, KKTC’de bu uygulamanın olmadığını söyledi. Avcı, ehliyet alan kişinin ölene kadar bir daha sağlık kontrolüne tabi tutulmadığını dile getirdi.

Sağlık tüzüğünün yıllardır Ulaştırma Bakanlığı’nın raflarında bekletildiğini kaydeden Avcı, biran önce bu tüzüğün Bakanlar Kurulu’na gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Ehliyet verme sisteminin sakıncalı ve yanlış olduğunu belirten Avcı, ehliyet verirken iyi bir eğitim ve yazılı sınav yapılması gerektiğini dile getirdi.

KONTROL YOK, DENETİM YOK

KKTC’de yabancı uyruklu kişilerin kazalara karışma oranının sıklığına dikkat çeken Avcı, “Yabancı ülkeden gelen kişilerin ehliyetleri kontrol edilmeden ve buranın trafik şartlarına göre eğitim verilmeden değiştiriliyor. Ayrıca ehliyetlerin sahte olup olmadığı da denetlenmiyor” dedi.

Anayollarda polis devriyesi olması gerektiğini de kaydeden Avcı, istatistiklere bakıldığında trafikte işlenen suçların başında sürat ve cep telefonu ile konuşmak geldiğini, bu nedenle hem yollarda polis devriyesi olması hem de bu tip suçları işleyen sürücülere caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini vurguladı.

Avcı trafikteki diğer eksiklikleri ise şöyle sıraladı:

“Uyuşturucu testi yapılmıyor. Otobüs, kamyon gibi ağır vasıtaların muayeneleri teknik olarak yapılmıyor. Kamyonların yük miktarı denetlenmiyor. Toplu taşımacılık geliştirilmediği ve herkes araç almak zorunda kaldığı için trafik keşmekeşi yaşanıyor. Polis teşkilatında yeterli eleman ve donanım olmadığı için anayollarda devriye yapılmıyor. Yeni yollar yapılıyor ancak mevcut yollardaki bariyer, ışıklandırma gibi sorunlar çözülmüyor.” Avcı, yaşanan kazaların, denetimsizliğin yollarda can güvenliği olmadığını gösterdiğini ifade ederek, yıllardır aynı sorunların olduğu gibi kaldığını ve bazı şeylerin değişmesi için gereken adımların atılmadığını sözlerine ekledi.