  • UptownPark
  • Vücut enerjisini yükseltmenin yolları
  • Ateşinizi doğal yollarla düşürmek için ne yapabilirsiniz?
  • Sol göz seğirmesi neden olur, nasıl geçer?
  • Elektronik sigara patladı!
  • Evliliği bitiren 10 sebebe dikkat
  • Banyo havlusu ne sıklıkla yıkanmalı?
1
2
3
4
5
6
7

  1. WEB TV

  2. DÜNYA

  3. Konuğunu canlı yayında ateşe verdi!

Konuğunu canlı yayında ateşe verdi!

Kuveyt'te yayınlanan bir komedi programının sunucusu, canlı yayında konuğunun üzerine benzin dökerek ateşe verdi.

Al Arabiya'nın haberine göre Kuveytli ünlü program sunucusu Jassem Rajab, programın daha başında konuğuna 'Instagram'ın en yaygaracı kişisi' diyerek meydan okudu ve ardından canlı yayında üzerine benzin dökerek elindeki kibritle tutuşturdu. Rajab konuğunun herhangi bir acı hissetmediğini, üzerinde özel koruyucu bir tabaka bulunduğunu ve ateşin hemen yangın tüpü ile söndürüldüğünü söylese de, sunucu sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

VİDEOYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Benzer Videolar
Rusya’ya meteor düştü
Rusya’ya meteor düştü
Küçük çocuğu şifonyerin altından kardeşi kurtardı
Küçük çocuğu şifonyerin altından kardeşi kurtardı
Sunucu canlı yayında öldü
Sunucu canlı yayında öldü
Ameliyatla ayrılan ikizler ilk kez birbirlerini gördü
Ameliyatla ayrılan ikizler ilk kez birbirlerini gördü
Su üzerinde adeta uçan elektrikli deniz aracı [Video]
Su üzerinde adeta uçan elektrikli deniz aracı [Video]
Metrelerce yüksekte taklalar atarak izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi [Video]
Metrelerce yüksekte taklalar atarak izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi [Video]
"Seni Amerika yıkamadı, ben nasıl yıkayım"
"Seni Amerika yıkamadı, ben nasıl yıkayım"
Zeynep Yazıcı'nın videosunu izleyenler gözyaşlarını tutamıyor
Zeynep Yazıcı'nın videosunu izleyenler gözyaşlarını tutamıyor
Güneş enerjisinden güç alan ada [Video]
Güneş enerjisinden güç alan ada [Video]
Japonya'da çöken yol 1 haftada onarıldı [Video]
Japonya'da çöken yol 1 haftada onarıldı [Video]